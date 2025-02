Kan Dovre falle, rett foran øynene våre?

Etter at de 112 eidsvollsmennene skrev Grunnloven på snaue fem uker, skal de ha stilt seg opp, dannet en broderkjede og sagt: «Enige og tro, til Dovre faller». De lovet hverandre å beskytte Norge, med de fortegn Grunnloven beskrev landet med.

Ida Helene Rosenqvist Ida Helene Rosenqvist er medieviter, kommunikasjonssjef på Politihøgskolen og forfatter av boka «Makta er vår». (Didrik Linnerud Arnesen)

I 1814 handlet dette om frihet og folkestyre. Det gjør det også i dag, selv om den demokratiske styreformen vår skinner enda tydeligere gjennom i 2025 enn det gjorde i 1814, da for eksempel religionsfrihet, lokalt selvstyre og universell stemmerett glimret med sitt fravær.

Nå er vern av demokratiet vårt mer relevant enn på lenge. Verdens demokratier er på retur, og sikkerhetspolitisk dirrer verden rundt oss.

En ytre fiende mot Norge virket svært langt unna før Russlands invasjon av Ukraina i 2022, men særlig før Trump vant valget og tok makten i USA igjen.

Den siste måneden har vært den farligste i Europa siden andre verdenskrig. Slik det ser ut nå, bør vi ikke være skråsikre på at europakartet ser ut som i dag om noen år. Og Norge er heller ikke evig vernet.

Thea Joramo Lysne Thea Joramo Lysne er kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda og forfatter av boka «Makta er vår». (Agenda)

Demokratiet kan møte en trist skjebne på to måter: Det kan spise seg selv innenfra, ved at demokratisk valgte politikere bevisst utviser mangel på respekt for demokratiske spilleregler, ikke anerkjenner politiske motstandere, oppfordrer til vold eller er tilbøyelige til å inndra grunnleggende rettigheter, som pressefriheten.

Den andre måten et demokrati kan gå i døden på, er at det angripes utenfra, ved at andre land okkuperer og tvinger frem et annet styresett.

De siste ukenes hendelser har vist at den amerikanske presidenten ikke skyr noen midler for å få det han ønsker.

Da vi satte siste punktum i boken vår «Makta er vår: Politikk og påvirkning i det norske demokratiet» for drøye fire måneder siden, var vi mest bekymret for truslene som kan dukke opp innenfra i demokratier – også i det norske.

Selv om vi i stødige demokratier som vårt kan være fristet til å slå oss på brystet, og vise frem de stabile institusjonene vi har, så er det også mulig å tukle med demokratiet i Norge.

Institusjonene er tross alt bare sterke om de respekteres av de politiske aktørene, og beskyttes av en årvåken befolkning. Også her kan vi rammes av storskala desinformasjon, polarisering og mistillit.

I tillegg er det få eksempler på at en ytre aggressor kneler et demokrati gjennom okkupasjon i Europa de siste tiårene, selv om Ukraina de siste årene har opplevd at demokratiet utfordres av Russland.

Det største presset mot det norske demokratiet kan nå se ut til å komme også fra vår inntil nylig nære venn i vest.

I vår egen historie representerer riktignok den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig den minst demokratiske perioden i Norge siden 1814.

Likevel virket en ytre fiende mot Norge svært langt unna før Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, men særlig før Trump vant valget og tok makten i USA igjen.

Nå virker det som om han har tatt på seg verdensherredømme-hatten, og ser kloden som sitt personlige sjakkbrett, med blendende businessbriller og tek-gigant Elon Musk som sin høyre hånd.

Dette representerer nettopp den tredje store trusselen mot det norske demokratiet. La oss kalle det ytre press. Denne trusselen kommer som følge av at lille Norge trenger venner i denne verdenen. I dag er Norge sterkt avhengig av USAs – og andre NATO-lands – sikkerhetspolitiske støtte.

Tiden er inne for å holde tungen rett i munnen, og huske på hva vårt demokrati har gitt oss av frihet, vekst og velstand.

En slik symbiose gjør at disse landene i praksis kan utnytte denne avhengigheten ved å kreve noe tilbake. De siste ukenes hendelser har vist at den amerikanske presidenten ikke skyr noen midler for å få det han ønsker.

Dette ble særlig tydelig gjennom det lekkede utkastet i forhandlinger med Ukraina, hvor Trump krever svimlende summer som tilbakebetaling for støtten Ukraina har mottatt fra USA etter angrepet fra Russland. Med det tar han profittering på andres lidelse til et helt nytt nivå.

Selv om turen ennå ikke har kommet til Norge, er det verdt å minnes vreden fra presidentens høyre hånd, Elon Musk, etter at oljefondsjef Nicolai Tangen offentliggjorde en sms-utveksling mellom ham og Musk, i forbindelse med en avstemning i Tesla-styret.

Med dette i mente er sjansen stor for at det vil ligge ubehagelige betingelser på bordet for at vi skal kunne regne med sikkerhetspolitisk støtte fra USA i fremtiden. I forhandlinger med en skruppelløs amerikansk president, er det få ting som er vernet.

Vi har holdt på prinsippene våre i vanskelige tider før, og vi kan gjøre det igjen.

Heller ikke det vi i dag regner som grunnleggende demokratiske prinsipper og rettigheter – som personvern, ytringsfrihet eller åpenhet.

Det største presset mot det norske demokratiet kan nå se ut til å komme også fra vår inntil nylig nære venn i vest. Nå må norske styresmakter navigere i et verdenssystem, der farene truer skremmende nært og det nettopp kan koste oss grunnleggende demokratiske prinsipper å beholde vår hittil viktigste sikkerhetsgarantist.

Tiden er inne for å holde tungen rett i munnen, og huske på hva vårt demokrati har gitt oss av frihet, vekst og velstand. Både for dem som jobber i diplomatiet, for norske politikere – og for alle oss her hjemme, som bør støtte oppunder deres krav.

Vi har holdt på prinsippene våre i vanskelige tider før, og vi kan gjøre det igjen.

Statsminister Jonas Gahr Støres tydelige svar i møte med visepresident J.D. Vance sin tale under sikkerhetskonferansen i München i forrige uke om at våre demokratiske verdier og friheter står støtt, er en god start.

Les også: Mener russisk propaganda har fått fotfeste i Norge (+)

Les også debatt: Vi trenger ingen EU-debatt nå (+)

Les også kommentar: Det eneste som hjelper mot Russland, er å slå hardt tilbake (+)

Dagsavisen mener: Det er sprik mellom plan og penger i Forsvaret (+)

Les også: USA-ekspert om Trumps planer: – Ekstremt urovekkende (+)