Skal jeg bli fange i eget hjem?

Jeg er 76 år, frisk og oppegående, og trives i den boligen jeg har hatt i mange år. Men tanken har streifet meg: Hva skjer hvis helsen svikter, eller hvis behovene mine endrer seg?

Å tilpasse et hjem til alderdommen kan være både kostbart og krevende. De fleste av oss har begrensede økonomiske ressurser og fysisk kapasitet, og dette gjør at mange eldre blir «fanget» i uegnede boliger.

Dette er et samfunnsproblem som krever en offensiv løsning. Pensjonistforbundet krever derfor en sterkere satsing på boligpolitikken for eldre.

I 2023 lanserte regjeringen «Bo trygt hjemme»-reformen. For å lykkes, må den følges opp med konkrete tiltak og økte bevilgninger fra staten. Det ser vi dessverre lite av i forslaget til statsbudsjett for 2025.

Statistikk fra SSB viser at det i 2022 kostet kommunene 1,7 millioner kroner i året per sykehjemsplass. Regjeringen ønsker at flere eldre skal bo lenger hjemme, for å dempe de offentlige utgiftene.

De som klarer seg selv, bør få et tilskudd til trygghetsboliger som dekker minst 30 prosent av kostnadene.

Men for mange er det ikke bare å flytte til en lettstelt, sentral og aldersvennlig leilighet – særlig ikke i distriktene, der boligmarkedet ofte er krevende. Eldre har ulike forutsetninger når det gjelder helse, økonomi, evne til å hente informasjon og tilgang til tilrettelagte boliger.

Derfor må vi ha ordninger som bidrar til å jevne ut disse forskjellene og sørger for at flere får tilgang til egnede boliger.

Eldre dame med gåstol sitter i stolen og strikker. For mange er det ikke bare å flytte til en lettstelt, sentral og aldersvennlig leilighet – særlig ikke i distriktene, skriver Helga Hjetland. (Illustrasjonsfoto) (Gorm Kallestad/NTB)

For de som klarer seg selv, bør det innføres et tilskudd til trygghetsboliger som dekker minst 30 prosent av kostnadene. Eldre som ønsker å bli boende hjemme, trenger bedre tilpassede finansieringsordninger – som en egen variant av startlån med gunstige betingelser, der deler av lånet kan gis som tilskudd.

Dette er spesielt viktig i distriktene, der boligmarkedene fungerer dårligere. I tillegg bør heistilskuddet til borettslag og sameier gjeninnføres, slik at eldre og uføre kan bli boende i blokkbebyggelse.

Det er viktig å erkjenne at ikke alle kan bo hjemme.

Kommunene trenger økte statlige overføringer for å investere i flere aldersvennlige boliger, og de bør også forpliktes til å veilede innbyggerne om tilgjengelige støtteordninger.

Samtidig er det viktig å erkjenne at ikke alle kan bo hjemme. Derfor må Husbankens investeringstilskudd styrkes betydelig, slik at kommunene kan bygge flere heldøgns omsorgsboliger.

Skal vi lykkes med å la eldre bo trygt og godt i sine hjem lenger, er det avgjørende at myndighetene tar grep.

Økt tilgang til aldersvennlige boliger vil på sikt bety lavere helse- og omsorgsutgifter, samtidig som det vil gi bedre livskvalitet for våre eldre.

Det vil redusere behovet for sykehjemsplasser, føre til færre fallulykker og minske behovet for hjemmehjelp.

Det er dermed en investering som lønner seg for hele samfunnet.

Husbanken har nylig levert en plan for et eldreboligprogram til regjeringen. Vi forventer at denne følges opp med øremerkede ordninger og nødvendig finansiering. Regjeringen må vise vilje til å støtte sin egen reform.

Skal vi lykkes med å la eldre bo trygt og godt i sine hjem lenger, er det avgjørende at myndighetene ser helheten og tar grep.

Reformen må ut av startgropa, og det må skje nå!

