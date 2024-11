All sikkerhet avhenger av deg og meg

I Norge lever vi i et fritt og åpent tillitssamfunn, og dette er kanskje vår viktigste verdi. Økokrims siste trusselanalyse beskriver en rekke trusler mot oss. For tillit kan misbrukes, og dette leter kriminelle og antidemokratiske krefter etter nye muligheter til å gjøre.

Media bringer historier om ansatte som selger, eller på annen måte kompromitterer sensitiv informasjon der de jobber.

Gjør vi nok for å bekjempe slike trusler?

Dersom man tror at en ansatt er immun mot press, bestikkelser, trusler eller svindel fordi hen «ble sikkerhetsklarert i fjor», er man i beste fall naiv. I verste fall ignorant.

Den nye Sikkerhetsloven setter strenge krav til sjefer som leder enheter som forvalter slik informasjon. Et mottiltak heter sikkerhetsklarering. Det hender vi hører sjefer si at; «våre folk er sikkerhetsklarert – så her er personellsikkerheten ivaretatt!».

Var det bare så enkelt – men så enkelt er det ikke. Det er ikke engang riktig, og det er faktisk farlig å bruke sikkerhetsklareringer som sovepute. Noen later til å tenke at «nå er jobben gjort, så nå behøver vi ikke tenke mer på sikkerhet». Da er sikkerheten dårlig ivaretatt.

Med en slik innstilling til personellsikkerhet er man sårbar for fremstøt fra krefter som ikke vil oss vel. Dersom man tror at en ansatt er immun mot press, bestikkelser, trusler eller svindel fordi hen «ble klarert i fjor», er man i beste fall naiv. I verste fall ignorant.

Begge deler kler en sjef dårlig, og begge deler er skadelig for den enheten som sjefen skal lede.

Personellsikkerhet dreier seg dypest sett om de verdier, den etikk og den moral som hver og en av oss har, og om den bevisstheten vi har om hvor viktig det er å skjerme det som må skjermes, og å beskytte det som må beskyttes.

Bjørn Aksel Sund er forsker og oberstløytnant (p) ved Forsvarets Sikkerhetsavdeling.

Tyver og svindlere lever av å stjele og bedra, og de prøver alltid å finne nye måter å gjøre det på. Dette vil aldri ta slutt. Personellsikkerhet er dermed en konstant, det er en prosess som vi deltar i og som skjer rundt oss hver dag, hele tiden.

Personellsikkerhet bunner i den enkeltes ansvarsfølelse, og den evnen og viljen som hver enkelt av oss har til å forsvare det vi har fått et ansvar for å forsvare der hvor vi jobber. Personellsikkerhet er dermed et individuelt ansvar, det er et lederansvar, og det er et fellesansvar på en utsatt arbeidsplass.

Vi mennesker er feilbarlige, så et individ kan utnyttes. Og samtidig skal vi huske at det også er individet som velger å være tro mot de løfter som er avgitt om å beskytte den informasjonen som man har lovet å beskytte.

All sikkerhet står og faller dermed på individet – på den enkelte av oss.

Sjefens ansvar for sikkerheten i sin egen avdeling er nedfelt i Sikkerhetsloven for alle som omfattes av denne. Det er en del av lederens ansvar som ikke kan neglisjeres uten at dette får konsekvenser for lederen hvis et sikkerhetsbrudd avdekkes.

Personellsikkerhet dreier seg dypest sett om de verdier, den etikk og den moral som hver og en av oss har.

Sjefen skal da stilles til ansvar, og må svare på hva som var gjort for å forhindre sikkerhetsbrudd. Men sjefen kan bare tilrettelegge, dyktiggjøre og motivere for en god sikkerhetskultur. Oppfølgingen og etterlevelsen tilligger den enkelte. Det skal bare ett svakt ledd til i en kjede før gradert informasjon kan komme på avveie.

En arbeidsplass er et fellesskap, der vi alle har et ansvar for å følge med på det som skjer rundt oss. En våken holdning til sikkerhet behøver ikke gå ut over et godt arbeidsmiljø, selv om enkelte vil ha oss til å tro det.

Det handler om å finne en balanse mellom ansvarlig aktpågivenhet og allmenn tillit til hverandre.

Men hva tenker vi om et tilfeldig glimt av et dokument som definitivt ikke burde ligget i kollegaens veske på vei hjem for dagen. Eller en påfallende interesse fra en kollega for å få adgang til sensitiv informasjon som denne kollegaen ikke har noe faglig behov for å ha tilgang til. Tilfeldig nysgjerrighet? Eller noe som skurrer?

Tyver og svindlere lever av å stjele og bedra, og de prøver alltid å finne nye måter å gjøre det på. Dette vil aldri ta slutt.

Faktum er at ofte viser det seg, når et sikkerhetsbrudd er avdekket, at noen hadde nettopp slike tanker, men så tok man seg ikke bryderiet og belastningen med å gå videre med det man så.

Resultatet kan bli at sikkerhetsbrudd ikke blir oppdaget i tide til å bli avverget, eller til at skaden kunne ha vært begrenset.

Det hender at sikkerhetspersonell blir møtt med innvendinger når man kurser ansatte i betydningen av nettopp det våkne sikkerhetsansvaret. Man kan endog bli møtt med påstander om «angiveri». Man «tyster» da ikke på kolleger!

En arbeidsplass er et fellesskap, der vi alle har et ansvar for å følge med på det som skjer rundt oss.

Spesielt på arbeidsplasser hvor sikkerhet tradisjonelt har hatt lite fokus, kan slike holdninger sitte i veggene. Resultatet ser vi tidvis i mediene, når agenter for fremmede makter har fått studere og arbeide med sensitive saker i Norge uten at deres bakgrunn ble sjekket.

Dermed kunne de tilegne seg sensitiv informasjon.

Denne naiviteten, eller likegyldigheten, koster samfunnet dyrt i form av industrispionasje. Men enda verre er det at aktører som siden kan komme i konfrontasjon med oss kan tilegne seg kunnskaper eller avdekke sikkerhetsmessige sårbarheter som de kan bruke mot oss.

Fiendene av våre frie og åpne samfunn blir stadig dyktigere. Disse truslene må vi beskytte oss mot.

Det helt grunnleggende er at vi alle tenker oss om to ganger før vi handler, i alle saker der sensitiv informasjon er i spill. Dette er en god start, og hele samfunnets beredskap beror på en solid personellsikkerhet.

Så viktig er dette for oss.





