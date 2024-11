Senterpartiet skjønnmaler norsk dyrevelferd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det hører til sjeldenhetene at dyrevelferd kommer opp som debatt i riksdekkende nyheter. Det som ikke er så sjeldent er hva Sp sier om Norges dyrevelferd i media.

I Dagsnytt 18 tirsdag i forrige uke diskuterte Senterungdommen med Unge Venstre. Retorikken og virkelighetsoppfatningen fra Sp henger ikke sammen med den virkeligheten dyr i landbruket opplever i dag, heller ikke med nyere forskning.

Camilla Hovstad og Katja Hjertaas

Har ikke Senterungdommen fått med seg at vi ikke har verdens beste dyrevelferd? Leser de ikke rapportene til Mattilsynet, som fant over 50% avvik fra de allerede svake dyrevelferdslovene på sine inspeksjoner av norske gårder? Eller rapporten fra Riksrevisjonen , som slakter Mattilsynets manglende evne til å gjøre jobben de er pålagt.

Vet ikke Senterungdommen at 99 % av alle griser her i landet bare får se dagslys når de er på vei til slakteriet? For ikke å snakke om transporten til slaktehuset , som i seg selv er høyst tvilsom og langt fra «verdens beste dyrevelferd».

Har ikke Sp ikke fått med seg at vi gasser ihjel griser med CO2-gass i en konsentrasjon på rundt 90 %? Det er «ønskelig» at de gasses ihjel, men teknisk sett gasses de og så kuttes strupen. Eller at grisunger blir slått til døde i veggen ?

Kan det være lurt at Senterungdommen ser igjennom Brennpunkt-programmet «Griseindustriens hemmeligheter»?

Det ikke landbruket eller bønder som det nødvendigvis stilles mistillit til, men den feilslåtte landbruks- og dyrevelferds-politikken som Senterpartiet har vært en del av.

Hva med kyr som fortsatt står i trange båser, og okser som ikke har krav på utegang? Hva med at kalven brutalt blir fjernet fra kua rett etter fødsel?

Eller at over 70–80% av all sau og lam som går på beite i Norge dør av skader, drukning, flåttsykdom og ulykker som følge av manglende tilsyn – ikke av rovdyr (2016)? Hva med den stresspåkjenningen selve sauesankingen er for dyrene?

Hvordan kan de sitte der og påstå at dette er god dyrevelferd?

Senterungdommen er uenig med hele premisset som Unge Venstre tar til orde for: Bedre dyrevelferd. De mener Unge Venstre har mistillit til landbruket og bønder, og at vi derfor ikke trenger bedre dyrevelferd.

Nå er det ikke landbruket eller bønder som det nødvendigvis stilles mistillit til, men den feilslåtte landbruks- og dyrevelferdspolitikken som Senterpartiet har vært en del av.

Denne politikken har ført til mer sentralisering, mer industrialisering og stadig nedleggelse av gårder. Nationen og NRK skriver blant annet at 6.000 gårder er lagt ned det siste tiåret.

Det er denne politikken som fører til at griser lever på trange betongbinger uten underlag ; med bare én kvadratmeter per 100 kilo tungt dyr. Denne uverdige politikken gjør at flere og flere bønder sliter psykisk grunnet det voldsomme presset på økt produksjon og fortjeneste. Presset som skapes av regjeringen med Senterpartiets landbruksminister ved roret.

Det er utdatert og kunnskapsløst å mene at bedre dyrevelferd og forutsigbarhet i landbruket ikke kan gå hånd i hånd.

Videre sier Senterungdommen at Unge Venstre, med sitt forslag om bedre dyrevelferd på sitt landsmøte , vil gi mer uforutsigbarhet i landbruket.

Hvor henter de denne påstanden fra? Hvem sier at god dyrevelferd fører til uforutsigbarhet? Det er som om partiet ikke skjønner hva de selv sier, når de gang på gang farer med direkte feilinformasjon om landbruket og dyrevelferd.

Senterungdommen har nok ikke fått med seg nyheten som kom for et par år tilbake der en melkebonde lot ku og kalv være sammen . Det resulterte i mer og bedre melk og mange bønder, i innland og utland, lot seg inspirere. Dette mener Senterungdommen ikke er mulig.

Hvor virkelighetsfjerne går det egentlig an å være, Senterpartiet?

Flere land i Europa ligger allerede langt foran Norge i ny og forbedret dyrevelferd.

Det er utdatert og kunnskapsløst å mene at dyrevelferd og forutsigbarhet ikke kan gå hånd i hånd. Man trenger bare å tenke litt nytt. Det viser Sp ikke vilje til, slik vi hører gjennom debatten. Vi anbefaler Senterungdommen å lese seg opp på forskning utført i Norge og utlandet, og ikke minst sjekke ut UiO og NMBU.

Flere land i Europa ligger allerede langt foran Norge i ny og forbedret dyrevelferd. Det går på ingen måte går utover forutsigbarheten, snarere tvert imot. I en annen undersøkelse om god dyrevelferd ble Norge ikke en gang tatt med, da vi mangler grunnleggende lover og regler som beskytter dyr.

Hvordan er det da mulig at Senterpartiet – igjen – farer med myter om at Norge har «verdens beste dyrevelferd»?

Vi er enige med Unge Venstre på samtlige punkter som ble løftet frem på Dagsnytt 18, og vi heier på alle som vil bedre dyrevelferden her til lands. Det er på høy tid.

Bondevelferd og dyrevelferd henger sammen og trenger en omstilling og et stort løft.

Miljøpartiet De Grønne vil ha flere små og mellomstore gårder der det er enklere å drive god dyrevelferd. Mindre sentralisering og mindre industrialisering vil gi bedre levekår for både bonden og dyra.

Vi vil gi dyr mer plass og rett til å utfolde seg i henhold til sine artspesifikke behov. Grunnlovsfeste dyrs egenverdi, for de er sansende vesener, og vi vil selvsagt la kalv og ku være sammen.

Dette er bare noen av de mange velferdsløftene for dyr MDG vil fronte i sitt nye partiprogram. Slik løfter vi ikke bare levekårene til dyr, men også arbeidsforholdene til bøndene. Bondevelferd og dyrevelferd henger sammen og trenger en omstilling og et stort løft.

La oss ikke vente til valget 2025, la oss gjøre noe nå – endre politikken i dag. Og la oss gjøre det fra et kunnskapsbasert ståsted.