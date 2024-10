NRK driver ikke med reklame for fleinsopp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den 12. oktober hadde Lørdagsrevyen et innslag om spiss fleinsopp og soppens mulige effekt i behandling av psykisk sykdom. Solveig Bendixen har reagert på saken i et innlegg i Dagsavisen (14. oktober).

NRK reklamerer ikke for fleinsopp. Samtidig har Bendixen helt rett i at dette er en balansegang som kan være vanskelig, og at vi må være bevisst på hvordan vi omtaler bruk av ulovlige stoffer.

Allerede i introduksjonen fra studio ble det gjort klart at fleinsopp er forbudt, og at det psykedeliske stoffet man får i seg ved å innta fleinsopp kan ha svært negative ringvirkninger.

Også i selve innslaget ble det tydelig opplyst om at soppen er ulovlig å plukke og spise. Vi fortalte også at soppen har mange forvekslingsarter, noen av dem er dødelig giftige. Dessuten ble det tydeliggjort på ny at psykedeliske stoffer, som det man finner i fleinsopp, kan være skadelige.

I saken forklarte Direktoratet for medisinske produkter (DMP) bakgrunnen for forbudet. Det var i den forbindelse det ble sagt at det er opp til politikerne å avgjøre om soppen skal legaliseres eller avkriminaliseres.

Denne saksopplysningen ble tatt med for å tydeliggjøre at det ikke er opp til DMP å ta den type avgjørelse.

Selv om NRK lar en bruker av fleinsopp fortelle hva han har opplevd, oppfordrer vi ikke andre til å gjøre det samme.

Hovedpoenget med innslaget var likevel å få frem hvorfor det psykedeliske stoffet som finnes i fleinsopp, psilocybin, nå testes ut i behandling av mentale lidelser i land som Australia og USA.

Foreløpige studier viser at psilocybin kan ha positiv effekt i behandling av depresjon. Både psykiateren som ble intervjuet og direktoratet la imidlertid inn forbehold om at det fortsatt er for tidlig å ta stoffet i bruk i behandling i Norge.

Spiss fleinsopp Det ble tydeliggjort i vår reportasje at psykedeliske stoffer, som det man finner i fleinsopp (bildet), kan være skadelige, skriver Sofie Gran Aspunvik. (Getty Images/iStockphoto)

For å forstå hva slags virkning soppen kan ha, snakket vi med en som har positiv erfaring med å bruke den. Han fikk også spørsmål om de mulige negative konsekvensene av inntak av fleinsopp. Selv om NRK lar ham fortelle hva han har opplevd, oppfordrer vi ikke andre til å gjøre det samme.

Solveig Bendixen etterlyser at vi snakker med dem som er blitt psykotiske av fleinsopp. Det er riktig at inntak av soppen kan utløse psykose, og Bendixen har rett i at en som har opplevd det kunne vært en relevant kilde i en sak om fleinsopp.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Akkurat denne gangen var hovedpoenget å belyse hvordan moderne medisin ser på muligheten for å bruke stoffet som finnes i soppen i behandling.

Det betyr ikke at NRK oppfordrer folk til å spise fleinsopp på egenhånd, og nettopp derfor er også risikofaktorene godt belyst i saken.

Les også: Russland går til krig mot militærbloggere

Les også: Forskning: De nye generasjonene lever lenger, men med dårligere helse

Les også: Kan hun ha knekt koden for 40 prosent av de sykmeldte?