Nyhetene før de skjer, Dagsavisen?

I det legendariske satireprogrammet «Hallo i uken» var et av de faste innslagene at en fiktiv nyhetsoppleser ga oss neste ukes nyheter før de skjer. Det var som regel veldig morsomt.

Men ekte medier som skal formidle ekte nyheter om ekte saker, bør holde seg til nåtiden og (nær) fortid, og overlate til vitsemakerne og science fiction-forfatterne å skrive om hva som skjer i fremtiden. Det er dessverre ikke alltid tilfelle.

Mandag denne uken publiserte Dagsavisen en leder med tittelen «Blakke Oslo». Der skriver avisens lederskribent blant annet:

«Det er all grunn til å frykte hva dette budsjettet vil ha å si for (..) byens barn og unge, når det skal kuttes milliardbeløp».

Fasit: Byrådet skjermer barn og unge for kutt i vårt forslag til budsjett.

«Høyre og Solberg har rukket å bruke enorme beløp på tunell på Røa og Idrettens hus på Ekeberg/Nordstrand».

Fasit: Tunell på Røa er en stor investering i Oslopakke 3, et spleiselag mellom kommuner, fylkeskommuner og staten. Idrettssatsingen på Ekeberg/Nordstrand, også kjent under navnet Campus Ekeberg, skal realiseres nedskalert, ansvarlig og over tid. Det er ikke lagt inn midler i 2025-budsjettet, men det ble bevilget 4 millioner i forbindelse med revidert i 2024.

«Andre av Høyres egne valgløfter vil mest sannsynlig ryke».

Fasit: Vi følger systematisk opp våre valgløfter innenfor ansvarlige rammer. Og det er altså tre år igjen av denne valgperioden.

«Men ett løfte står byrådslederen 100 prosent bak og er urokkelig på. Det er løftet om å fjerne eiendomsskatten i løpet av fire år. Det betyr til slutt rundt to milliarder mindre i årlige inntekter for kommunen».

Fasit: Vi har lovet å avskaffe eiendomsskatten på bolig. Det er én, ikke to milliarder kroner. En fjerdedel av eiendomsskatten etter Dagsavisens regnemetode nå ville ha betydd at vi kutter den med en halv milliard i neste års budsjett. Men kuttet er på 80 millioner kroner.

Vi mener fortsatt at det er riktig å kutte i eiendomsskatten på folks hjem. Det er dyrt nok å bo i Oslo. Vi vil følge opp våre valgløfter. Men også dette løftet må tilpasses en vanskelig økonomisk situasjon. Hvilket vi selvfølgelig gjør.

