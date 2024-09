Blakke Oslo

Onsdag legger det borgerlige byrådet i Oslo fram sitt budsjett for 2025. Det er forlengst varslet at det blir dramatisk for hovedstaden.

Før helgen kom det lekkasjer om at tradisjonsrike Oslo Nye Teater får 41 millioner kroner mindre enn søkt om. Med rundt 53 millioner i støtte, istedenfor 94 millioner som forventet ut fra tidligere års budsjetter, betyr det kroken på døra for tre av teaterinstitusjonens i alt fire scener.

Begge prosjekter i partiets kjerneområder

Dette er et forvarsel om det som skal komme. Det er all grunn til å frykte hva dette budsjettet vil ha å si for kulturlivet i byen, og for byens barn og unge, når det skal kuttes milliardbeløp. Byrådet varsler ytterligere kutt i de kommende års budsjetter. De mykeste budsjettpostene klemmes på først.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg har vært aktiv i mediene den siste uka med å legge skylda på den rødgrønne regjeringen for at det er dårlige tider for Oslo kommune. Før sommeren endret regjeringen inntektssystemet for kommunene. Solberg hevder byen har hatt et bortfall av inntekter på 600 millioner på grunn av regjeringens grep.

I tillegg hevder Solberg i alle kanaler han har tilgjengelig at det tidligere rødgrønne byrådet har vanskjøttet byens økonomi og levd over evne. Det er med andre ord ikke hans skyld.

Man kan ha en viss sympati med Solberg, som selvsagt ikke på egenhånd har kjørt økonomien i byen i grøfta på ett år. Vi har vært kritiske til regjeringens struping av hovedstaden. Selvsagt er ikke dette svart og hvitt. Men pekefingerstrategien er pinlig. Han må selv ta det politiske ansvaret for situsjonen hovedstaden befinner seg i. Og slutte å bebreide alle andre.

Høyre og Solberg har rukket å bruke enorme beløp på tunell på Røa og Idrettens hus på Ekeberg/Nordstrand. Begge prosjekter i partiets kjerneområder. Andre av Høyres egne valgløfter vil mest sannsynlig ryke. Men ett løfte står byrådslederen 100 prosent bak og er urokkelig på. Det er løftet om å fjerne eiendomsskatten i løpet av fire år. Det betyr til slutt rundt to milliarder mindre i årlige inntekter for kommunen. Det er skrikende umusikalsk å skulle kutte i denne skatteinntekten samtidig som byen må gjøre dramatiske kutt i kostnadene.

Det forteller mye om Høyre som interesseparti for byens rikeste. Om hvem Solberg står i gjeld til for fjorårets valgseier i Oslo. Ifølge SSB har 322 av 357 kommuner innført eiendomsskatt for å sikre seg inntekter. Mange av disse er åpenbart Høyre-styrte kommuner som setter økonomisk ansvarlighet over ideologisk valgkampflesk.