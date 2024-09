Kokain rammer flere enn oss selv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Når vi fordømmer narkotikaindustrien og rister på hodet av brutale, latinamerikanske karteller, må vi ikke glemme at det er vi selv som finansierer denne virksomheten.

Økt kokainbruk her i Norge setter sårbare barn og unge i Latin-Amerika i livsfare.

Den siste tiden har Dagsavisen og andre medier publisert flere artikler som belyser et økende misbruk av kokain i Norge. Mest iøynefallende er kanskje skandaleoppslagene om kjendiser og influensere som ruser seg, men vel så skremmende er utviklingen blant «folk flest».

Aldri før har flere ungdommer misbrukt kokain i Norge. Politiet slår alarm om kriminelle nettverk som etablerer seg, og det ene rekordbeslaget overgår det andre.

Heidi Sandvand Hegertun Heidi Sandvand Hegertun er generalsekretær i Misjonsalliansen. (Sigmund Sagberg Andersen)

Kjendislege og komiker Jonas Kinge Bergland sa i fjor til VG at «å bruke kokain er som å leke med en pistol som kan gå av når som helst».

Saken er at når denne pistolen havner på vårt bord, er den allerede rykende varm.

Norge utgjør bare enden i en verdikjede som ødelegger liv, oppløser samfunn og driver frem brutal kriminalitet – langt utenfor vårt lands grenser.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nylig publiserte NRK dokumentaren «Prisen for stripa» som følger kokainens reise fra jungelen i Peru, via havnene i Ecuador og hele veien inn på fester og nattklubber i Oslo.

Dette er en dyster reise, og jeg har selv sett hvordan transporten gjennom Ecuador har ødelagt landet på bare få år. I 2008 dro jeg som en av mange norske ungdommer til havnebyen Guayaquil, for å jobbe som frivillig i byens slumområder.

Den gang var Ecuador et av Latin-Amerikas tryggeste land. Selv om kriminalitet var utbredt i byene, var stemningen var likevel optimistisk. Politikerne hadde lovet å forbedre økonomien og bekjempe fattigdommen.

De fattigste lokalsamfunnene er hardest rammet. Narkobandene kontrollerer områdene med vold og frykt.

I 2023 besøkte jeg landet igjen som generalsekretær for den samme organisasjonen jeg reiste ut med 14 år tidligere. Det Ecuador jeg nå møtte, var et helt annet land.

På få år har gjengkriminelle festet sitt jerngrep på landet. Ecuadors gater er nå preget massedrap, halshugginger og lik som henges fra broer for å spre frykt. I 2023 ble over 8.000 mennesker drept i Ecuador, fem ganger så mange som i 2019.

I vårt arbeid møter vi familier som har mistet nære slektninger til narkokriminalitet, og barn som er vitner til drap på åpen gate. De fattigste lokalsamfunnene er hardest rammet. Narkotikabandene kontrollerer områdene med vold og frykt.

Narkohandel, Ecuador, kriminelle gjenger På få år har gjengkriminelle festet sitt jerngrep Ecuador, skriver Heidi Sandvand Hegertun. Bildet viser en familie utenfor Guayaquil som ved hjelp av politi og soldater får tilbake huset sitt. Gjengkriminelle hadde kastet dem ut og overtatt huset. (Gerardo Menoscal/AFP/NTB)

Tilbake i Norge viser tall fra Folkehelseinstituttets rusundersøkelse at kokainbruken blant nordmenn mellom 16 og 30 år nesten har doblet seg de siste årene. Denne økningen reflekterer en global trend der kokainmisbruk og kriminalitet stadig eskalerer.

Når kokainmisbruket i Norge øker, er det ikke bare et helseproblem for de som bruker stoffet – det har massive globale konsekvenser. Den økte etterspørselen i Europa fører til mer vold, kriminalitet og fattigdom i land som Ecuador.

Internasjonal narkohandel er en sentral drivkraft bak kriminalitet og terrorvirksomhet, og kokainhandelen er roten til voldsspiralen som nå lammer store deler Latin-Amerika.

Tidligere har vi tatt imot flere hundre norske ungdommer som har jobbet frivillig i Guayaquil. Nå er det for farlig.

Myndighetene i Ecuador forsøker å slå tilbake mot narkokartellene med mer politi og massearrestasjoner. Men fengslene er overfylte, og volden sprer seg både innenfor og utenfor murene.

Situasjonen er så alvorlig at vi i 2023 måtte trekke våre norske ansatte ut av Guayaquil på grunn av sikkerhetsrisikoen. Tidligere har vi tatt imot flere hundre norske ungdommer som har jobbet frivillig som fotballtrenere, lærere og omsorgspersoner i våre prosjekter. Nå er dette for farlig.

Løsningen på kokainproblemet må være global. Vi må øke bevisstheten om hvordan kokainmisbruk ikke bare rammer brukerne, men også menneskene i landene som produserer og transporterer stoffet. Det er avgjørende at vi ser hele verdikjeden, fra produksjon til forbruk, og handler deretter.

Land som Ecuador må få støtte til å bekjempe kriminaliteten og skape bedre muligheter for sine innbyggere, slik at færre drives inn i narkotikakriminalitet. Økt samarbeid mellom myndigheter og sanksjoner mot kriminelle nettverk er også nødvendig for å bremse kokainens ferd til Europa.

Det hvite pulveret knytter Norge og Ecuador sammen i en dødelig verdikjede som ødelegger liv på begge sider.

«Det er så langt borte», sier norske «Ida» i NRK-dokumentaren. Men sannheten er at verden er mer sammenvevd enn noensinne. Det hvite pulveret knytter Norge og Ecuador sammen i en dødelig verdikjede som ødelegger liv på begge sider.

Hvis vi ikke gjør noe for å bremse kokainbruken i Norge, vil vi ikke bare stå overfor alvorlige helseutfordringer, men også langsiktige konsekvenser som sosial ustabilitet, korrupsjon og vold – både her og i produsentlandene.

Kokainbruk er en sammensatt utfordring som krever global handling. Norge må ta større ansvar – ikke bare for våre egne helseproblemer, men også for de katastrofale konsekvensene i landene som betaler den høyeste prisen.

Les også: Advarer Harris: – Ikke gjør samme tabbe som Clinton (+)

Les også: – Vi får tilbakemeldinger om at volden blir grovere

Les også: Oppdaget «kokainhaier» i Atlanterhavet

Les også kommentar: Han bestemmer hva du skal se på TV i Norge

Les også portrett: Skrev «du er jammen meg et lettkrenka snøflak». Da smalt det (+)