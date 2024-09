Hva vil du med kollektivfeltet, Jon-Ivar Nygård?

Det er nok vinglevedtak nå. Samferdselsminister (Ap) Jon-Ivar Nygård må sette i gang et arbeid for å finne ut hvordan kollektivfeltet kan brukes best mulig for klima og trafikkflyt framover.

Den siste tiden har trafikantene møtt mange endringer. Først bestemte Statens vegvesen seg for å stenge kollektivfeltet rundt Oslo i tre år, deretter fikk tunge lastebiler tilgang øst for Oslo.

Deretter ble elbilene stengt ute permanent i Trondheim, og til slutt grep samferdselsministeren inn og åpnet for at elbilene kunne kjøre i kollektivfeltet igjen i Oslo i helgene.

Forvirret? Det kan jeg godt forstå.

I Norsk elbilforening har vi hatt sterke innvendinger mot å kaste alle elbiler ut av kollektivfeltet. Å gjøre det, er å kaste bort en mulighet til å få flere til å kjøre sammen i bilen – utslippsfritt.

Det ville vært langt mer fornuftig å legge til rette for samkjøring med økt krav til antall passasjerer i elbilene.

Vi mener også at det er ubegripelig lite gjennomtenkt ikke å la elektriske varebiler fortsatt ha tilgang. De utgjør såpass få kjøretøyer at de ikke vil være til hinder for kollektivtransporten. Derimot er det behov for virkemidler som gjør elektriske varebiler enda mer attraktive. Det samme gjelder elektriske lastebiler.

Bøtene er kraftige for de som kjører ulovlig i kollektivfeltet, og mange har gått på en smell fordi de har misforstått skiltene, skriver Christina Bu.

Avgjørelsen om å opprette et felt for tunge biler på E6 inn mot Oslo, slik Statens vegvesen gjorde på forsommeren, var ufattelig uklok. At man brått og uventet prioriterte fossile tungbiler i kollektivfeltet i stedet for elektriske varebiler og samkjørende elbiler, er et bevis på hvor vinglete tilnærming Statens vegvesen har hatt til dette.

Fossile lastebiler kutter ikke utslipp, og disse bilene har hyppige filskifter som påvirker trafikkflyten negativt. Vedtaket om tungbilfelt er nok et bevis på at vi har behov for en helhetlig plan for hvordan kollektivfeltet kan benyttes til fordel for klimakutt og trafikkflyt.

Vi må for all del ikke innføre et tungbilfelt på E18 vestfra inn til Oslo.

Til nå har skiltingen som signaliserer om elbiler har tilgang til kollektivfeltet eller ei, bestått av et generelt skilt som gir tilgang og et underskilt som fjerner tilgang.

Bøtene er kraftige for de som kjører ulovlig i kollektivfeltet, og mange har gått på en smell fordi de har misforstått skiltene.

Sånn kan vi ikke ha det. Skiltene må være lette å forstå for en elbilist i farta. Kanskje vi må tenke nytt og vurdere om det er mer hensiktsmessig å skilte elbilen inn i stedet for ut?

På de fleste veistrekninger kan kollektivfeltet brukes til mer enn buss og taxi – til nytte for alle reisende. Hvordan det skal brukes til beste for klima, miljø og økt framkommelighet bør være et sentralt spørsmål å få besvart.

Så sett i gang, Jon-Ivar Nygård. Vi er gjerne med og bidrar på vegne av elbilistene.

