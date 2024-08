Skal bare de som har råd komme frem?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bilkøene vokser, ikke minst i Oslo på grunn av stengt sentrumstunnel og forbud mot elbiler i kollektivfelt. Men også mange, mange andre steder plages folk av biltrafikken morgen og ettermiddag. Vår tålmodighet settes hardt på prøve.

En forsker fra Transportøkonomisk institutt (TØI) ble nylig intervjuet i Dagsrevyen om køproblemer, og som ventet kom han med standardoppskriften fra den kanten; øk bomavgiftene.

TØI sine sosialøkonomer har bare ett verktøy i kassen: Øk prisen så det svir, så mye at mange nok ikke har råd til å bruke bil i morgenrushet. Slik at mange nok presses over til å bruke buss, som er mer saktegående og mindre bekvemt – i dagens situasjon vel å merke.

Da kan vi gjerne minne om hva Trygve Hegnar en gang sa om en slik metode: «Så fint, da kan vi rikingene få veien for oss selv».

Knut Bøe Knut Bøe er logistiker og trafikkingeniør. (Privat)

Det er både trist og korttenkt at økonomiske restriksjoner på denne måten, som TØI stadig kommer med, skal bestemme at folk med god råd overtar veikapasiteten. At de på en måte skal kunne kjøpe seg framover i trafikken. Dessverre rammer en slik metode også servicebiler og håndverkere, industri og handel.

Nei, fri oss fra TØI sine økonomiske mantra om tilbud og etterspørsel. Slipp heller til trafikkingeniører og logistikere som har en bedre forståelse for trafikkflyt og ulike trafikantgruppers behov.

Trafikklogistikk med prioritering av utvalgte grupper trafikanter i tidsrommet fra klokken 06.30–09.00 vil gi et bedre resultat for det store flertallet av oss.

