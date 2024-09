Eventyret om kong gjerrigknark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var en gang i kongeriket Norge at kongens datter skulle giftes. Datteren var en fritenkende sjel og gjorde et og annet krumspring som skapte hodebry i kongeriket.

Hun hadde et varmt hjerte for mennesker og forelsket seg i andre varme hjerter – men de hadde liten lommebok. Først falt øynene på en fattig forfatter. De hadde gode dager og fikk tre skjønne døtre.

Trine Benum Brekke. Trine Benum Brekke. (Turid Eikvam)

I nabolandene fikk monarkens barn store gods, men av denne kongen ble datteren forvist oppe i skogen i et lite hus. Nesten som om hun skulle gjemmes bort. Forfatteren tålte dårlig denne inngangen i kongens familie og skriveevnen tørket bort. Han ble lei seg og ble deretter kastet ut.

Datteren ga sitt hjerte til en ny utkåret. En fritenker med spesielle meninger, og penger hadde heller ikke han så mye av. Mange i kongeriket delte hans syn, men ytret sin støtte – nei det gjorde de ikke. Paret holdt seg i skjul i området Nesodden.

Dagen kom da de ville gifte seg, for kjærligheten hadde vokst seg stor. Kongen sa ja til ekteskapet, men sa nei: Han ville ikke betale for bryllupsfesten. Dette måtte hun ordne selv.

Mange og kongelige gjester skulle det være, så dette ville bli dyrt. Datteren ordnet seg inntekter siden kongen ikke ville betale, men da ble det bråk. Ulvene med blod på tann sto langsmed og ville fråtse i bryllupsfesten, men bruden måtte skjerme seg bak laken.

Ulvene fortsatte og de hakket på datteren i media etter media, mens ingen løftet stemmen og spurte «hvorfor har ikke kongen betalt for gildet, som seg hør og bør?».

Hvorfor hadde kongen kastet datteren ut i dette uføret?

Hadde kongen betalt for alt, kunne folket jublet og sett den forelskede datteren og den utkårede i all sin kjærlighetsglede. Det hadde blitt flotte bryllupsdager for hele folket.

Men nei: kongen hadde bestemt at det skulle ikke skje. Han skulle sitte på sin private pengesekk og ikke betale, han kong gjerrigknark.

