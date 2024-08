Blir det plass til alle pasientene her?

Vil Nye Oslo universitetssykehus i 2032 bli et godt sykehus for Oslos økende befolkning, for de mange nye eldre som vil komme og de 112.000 innbyggerne fra bydelene Alna, Grorud og Stovner – som skal overføres fra Ahus til OUS?

Ja, ifølge Helse Sør-Øst, som mener det blir plass på Nye Aker når første etappe av utbyggingen på Aker står ferdig i 2032. Det går fram av rapporten «Oppgavefordeling og bydelsfordeling mellom sykehusene i Oslo», som HSØ nå har på høring. Oslo bystyre behandler høringssaken denne uka.

Maren Rismyhr Maren Rismyhr er styreleder i Aker Sykehus Venner. (Sturlason)

Vi tviler på om dette kan gå bra. Det har vært en kraftig effektivisering innenfor OUS de siste årene, og slitasjen på de ansatte har vært stor. Ifølge rapporten hadde OUS innen somatikken om lag 47.000 (!) færre liggedøgn i 2023 enn i 2017.

Vi opplever denne reduksjonen som skremmende. For HSØ er det et argument for å overføre bydelene i Groruddalen til OUS og Aker tidligere enn først planlagt. Effektivisering, kortere liggetid, raskest mulig utskrivning og overføring av pasienter til den kommunale helsetjenesten har ført til færre liggedøgn.

Inger Ljøstad Inger Ljøstad er styreleder Oslo Pasientforening. (Privat)

Likevel forutsetter rapporten ytterligere effektivisering: Mer press på de ansatte, mer hjemmesykehus, kortere liggetid og mer poliklinisk behandling framfor innleggelse. Vil kommunehelsetjenestens underbemannede helsehus og bydelenes like underbemannede hjemmetjenester tåle dette? Vil gamle, svært syke mennesker tåle det? Skal enda mer overlates til slitne pårørende som allerede strekker seg lenger enn godt er? Vil ventetida på planlagte behandlinger øke ytterligere?

Hvis ikke Oslos offentlige sykehus klarer å dekke befolkningens behov for sykehustjenester, er det fare for at enda flere vil kunne velge privat helseforsikring og at flere bedrestilte vil kjøpe private helsetjenester. Vi ønsker ikke en slik utvikling. Vi skal være trygge for at de offentlige sykehusene tar imot oss og behandler oss godt når vi trenger det.

Aker var tidligere hele Groruddalens lokalsykehus. Aker Sykehus Venner har lenge slåss for at Groruddalen samlet skal få komme tilbake til Aker. Det står vi ved. Ahus har vært overfylt altfor lenge. Men vi må være sikre på at det er plass til alle pasientene i OUS.

Samtidig vet vi at det blir krevende å ta i bruk et nytt sykehus. Det er mye som skal gå seg til.

Vi mener det er høyst risikabelt at Nye Aker over natta skal være lokalsykehus for sju bydeler, ha akuttkirurgisk ansvar for ti bydeler og samtidig få ansvar for regionale og nasjonale funksjoner det så langt ikke er redegjort for.

Det er allerede plassmangel i Nye OUS. Vi er kjent med at en rekke funksjoner må bli igjen på Ullevål sykehus fram til andre utbyggingsetappe av Nye OUS er planlagt ferdig i 2036.

Vi mener det eneste fornuftige må være å beholde lokalsykehusfunksjonene for bydelene i Oslo sør på Ullevål sykehus inntil videre. Da kan groruddalsbydelene samlet komme tilbake til Aker sykehus; Alna og Bjerke fra Ullevål og Grorud og Stovner fra Ahus.

