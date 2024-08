Matvarekjedenes lovbrudd kan ha rammet oss alle

Konkurransetilsynets konklusjon om at prisjegersamarbeidet til de store matvarekjedene har vært ulovlig, er alvorlig og oppsiktsvekkende.

Mange reagerte med sjokk og sinne på nyheten om at vi over lengre tid kan ha betalt for mye for maten vår – og spesielt ille er dette i ei tid der mange sliter med dårlig råd. Alle trenger mat, så dette rammer oss alle.

Prisjegersaken viser at dagligvareaktørenes metoder ikke nødvendigvis har vært til det beste for oss forbrukere. Mye tyder på at dette har svekket konkurransen mellom kjedene i mange år. Konkurransetilsynet mener det er et alvorlig lovbrudd, noe som også gjenspeiles i de store gebyrene som ilegges kjedene.

Kjedene som nå har fått bot, representerer over 95 prosent av markedet. Det er mye makt på få hender.

Da er det ekstra viktig at vi har et konkurransetilsyn som ser aktørene i kortene. Og ikke minst er det viktig at vi nå har en regjering som tar dette på alvor. Tidligere næringsminister Vestre iverksatte en tipunktsplan med tiltak som har vært fulgt opp fortløpende, blant annet:

Fra 2023 har vi styrket Dagligvaretilsynet med 3 millioner kroner. Konkurransetilsynet ble styrket med 6 millioner kroner i 2024.

Fra nyttår er det forbudt å hindre konkurrenter i å etablere seg i ledige butikklokaler.

Vi har tatt tak i praksisen der dagligvareaktørene varslet om framtidige prisøkninger gjennom mediene.

Vi har fått en analyse av kjedenes egne merkevarer, omfanget av disse og effekten de har på konkurransen.

Vi har satt i gang margin- og lønnsomhetsstudier for å se hvem som tjener mest på prisøkningene. Konkurransetilsynet leverte lønnsomhetsrapporten i begynnelsen av mai.

Vi jobber også med oppfølging av forslag til prisdiskriminering og flere verktøy til Konkurransetilsynet.

Vi har satt i gang et arbeid med å kartlegge tilgang til grossisttjenester i dagligvaremarkedet.

Samtidig kan vi allerede nå varsle at det vil komme flere tiltak. Det er summen av tiltakene som over tid vil gi bedre konkurranse, lavere priser og bedre utvalg i butikkene.

Bedre fordeling av makt i hele verdikjeden for mat er også et mål for denne regjeringen. Derfor vil vi fortsette å gi Konkurransetilsynet sterkere etterforskningsmuskler, for å forsikre oss om at varene vi kjøper i butikken har en rett og rimelig pris.

