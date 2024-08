Blir venstresiden stadig mer desperat?

I en kronikk i Dagsavisen (12. august) skriver Arbeiderpartiets våpendrager Trygve Svensson at Høyre ikke mener nok. Det rettferdiggjør han med å vise til noen selektive utklipp fra Høyres hjemmeside.

Man skulle tro at lederen for tankesmien Agenda fulgte den politiske debatten nøye nok til å vite at Høyre både fremmer konkrete forslag og har en klar politisk retning for landet.

Såpass tydelige har Høyre vært, at Arbeiderpartiet i løpet av året som har gått, har sett seg nødt til å selv innta en mer høyrevridd retorikk.

Nå skal barna lære mer på skolen, folk skal stå opp om morgenen og gå på jobb, og Hadia Tajik og Tonje Brenna vil plutselig « brekke ryggen på gjengene ». Problemet er at det ikke kommer løsninger med retorikken.

La meg ta noen eksempler:

Antallet som står helt utenfor arbeidslivet nærmer seg 700.000 personer i yrkesaktiv alder. Støre-regjeringen har ikke fremmet et eneste forslag for å få flere i arbeid. Man er mer opptatt av å kritisere Høyre, som blant annet har foreslått at unge under 30 år som hovedregel ikke skal uføretrygdes, men heller få en arbeidsrettet ytelse.

Kriminaliteten øker, men så langt har det vært med utspillene – og noen nye politikontor som politiet selv ikke har bedt om. I tillegg synes justisministeren å være helt fraværende gjennom en lang sommer med vold, knivstikkinger og ran. Der Høyre har lagt frem en hel rekke tiltak for å bekjempe gjengkriminaliteten, har regjeringspartiene konsekvent stemt mot i Stortinget.

Norge styrer mot et kraftunderskudd som kan ramme folk og næringsliv hardt, og kraftutbyggingen står nå omtrent på stedet hvil. Støre-regjeringen har ikke lagt frem noen troverdig plan for hvordan de skal bygge mer kraft, men stemt imot forslag fra Høyre om å få opp tempoet.

Vi får faktisk oftere med oss SV på forslag i Stortinget enn Arbeiderpartiet, som nå prøver å snakke seg mot høyre.

I tillegg har Høyre fremmet en rekke forslag for å sikre mer valgfrihet i helsevesenet, styrke yrkesfag i skolen, senke skattene, gi bedre rammevilkår til gründere og bekjempe arbeidslivskriminalitet, for å nevne noe.

Vi får faktisk oftere med oss SV på forslag i Stortinget enn Arbeiderpartiet, som nå prøver å snakke seg mot høyre.

Bare dager etter Støre-regjeringen la frem sin perspektivmelding – som er full av store utfordringer – har Høyre lagt frem sin egen omstillingsplan for Norge. Som et svar på problemene som vokser seg større under Støre-regjeringen.

I mangel på politiske svar tyr venstresiden til det eneste de har til felles: De liker ikke Høyre. Det er ingen stor nyhet, men det vitner om desperasjon.

Støre-regjeringen styrer i dag på et parlamentarisk grunnlag bestående av Ap, Sp og SV. Den koalisjonen har ikke hatt flertall på meningsmålingene siden høsten 2021. Selv på målinger hvor borgerlig side ikke har flertall, vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet være avhengige av Rødt og MDG, i tillegg til SV.

Hva slags regjering og politikk Norge får da, er det ingen som vet. Selv ikke Trygve Svensson.

