De glemte krisene

Mens den alvorlige humanitære krisen som pågår på Gazastripen med all rett får bred mediedekning og vekker sterke reaksjoner, ser vi at de langvarige og like alvorlige krisene i land som Kongo, Sudan, Etiopia, Myanmar eller i Jemen får langt mindre oppmerksomhet.

Det er en urovekkende virkelighet at mange kriser blir oversett, til tross for deres ødeleggende konsekvenser for millioner av mennesker.

Et tydelig eksempel på en glemt krise er den pågående humanitære katastrofen i Jemen. Til tross for at FN har kalt det «verdens verste humanitære krise,» får den langt mindre oppmerksomhet enn mange andre globale kriser.

Når en krise blir glemt eller oversett, får det alvorlige konsekvenser for de som er rammet. Manglende mediedekning fører ofte til redusert internasjonal bistand, noe som kan forverre situasjonen ytterligere for de rammede.

Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd. (Norges kristne råd /Gjermund Øystese)

Uten globalt fokus blir det vanskeligere å mobilisere ressurser, få til politisk press, eller skape nødvendig bevissthet rundt situasjonen. Dette kan føre til at krisen vedvarer eller forverres, og at millioner av mennesker blir sittende fast i en ond sirkel av fattigdom, konflikt, og sult.

En annen glemt krise er situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo, hvor væpnede konflikter, epidemier, og en stadig skjørere økonomi har ført til at millioner av mennesker lever i ekstreme forhold.

Et tredje land er Syria som står på randen av kollaps som følge av et tiår med krigsherjinger. Til sammen i «bare» disse landene er det opp mot 70 millioner mennesker som er helt avhengige av å få humanitær hjelp.

Dette er et alvorlig problem som krever vår oppmerksomhet.

Å miste søkelys på disse krisene betyr å svikte de millioner av mennesker som allerede er i en desperat situasjon.

Ved å være oppmerksomme og handlekraftige kan vi bidra til å gjøre en forskjell, selv i de mest oversette hjørnene av verden.

