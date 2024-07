Det er uenigheter blant partier som regjerer sammen

Jeg tror velgerne er mer interesserte i politikk fremfor taktikkeri. Likevel er det sistnevnte venstresiden tyr til når de selv kommer til kort med politikken sin.

I Dagsavisen 17. juni forsøker Trygve Svensson, som er leder for venstresidens tenketank Agenda, å skape motsetninger mellom de borgerlige samarbeidspartiene. Svensson går kreativt til verks og tegner et bilde av at Fremskrittspartiets politikk er som brunsnegler for Kristelig Folkeparti, og at Sylvi Listhaug (FrP) som statsminister er «like attraktivt som en overfermentert kombucha» for Venstre. For de som vet hva kombucha er, så er dette sikkert en artig sammenligning.

Borgerlig side har alt i alt vist styringsdyktighet i åtte år, skriver Anna Molberg (H). (Stortinget)

Svensson gjør som alle på venstresiden har gjort de siste årene: stemple borgerlig side som kaospregede og styringsudyktige. Det er sånt som gjerne skjer når man går tom for politiske angrep. Men særlig interessant er det ikke. For det er politikk velgerne er opptatt av, og det er politikk som skal ta oss videre.

Trygg borgerlig styring

Gjennom åtte år styrte borgerlig side trygt med Erna Solberg (H) som statsminister. Vi ledet landet gjennom oljekrise, flyktningkrise og pandemi. Vi startet den grønne omstillingen, skapte flere jobber og stimulerte næringslivet. Vi kuttet i skattene og helsekøene, satset historisk på infrastruktur og veibygging, styrket Forsvaret og sikret Norge 3000 flere årsverk i politiet.

Vi gjennomførte også flere reformer. Ikke for å vinne alle popularitetskonkurranser, men for å gjøre nødvendige grep som skulle bremse offentlig pengebruk, effektivisere etatene og modernisere på sikt. Dette var og er fremdeles et felles mål blant de borgerlige partiene.

Snuoperasjoner

Støre-regjeringen har så langt klart å bli enige om å sette Norge i revers.

I stedet for å løse de store utfordringene Norge står overfor slik som mangel på arbeidskraft, en offentlig sektor som eser ut, en alarmerende økning i sykefravær og unge som parkeres utenfor arbeidslivet, har Arbeiderpartiet og Senterpartiet med god hjelp fra Sosialistisk Venstreparti (SV), brukt makten sin i snart tre år på snuoperasjoner og dyre påplussinger.

Det er politikk velgerne er opptatt av, og det er politikk som skal ta oss videre.

Milliarder er brukt på reversering av kommune- og fylkesgrenser, det gjenopprettes politikontorer og domstoler som etatene selv ikke ønsker, og det gjøres ingenting konkret for å hjelpe flere unge i utenforskap inn i arbeid eller utdanning.

Nå har regjeringen imidlertid startet en ny trend: de reverserer ikke bare Solberg-regjeringens politikk – men også sin egen. I sak etter sak ser vi nå små forsøk på opprydning etter eget rot som freidig nok innkasseres som politiske seire. Kampen mot private tilbydere er satt på vent i håp om å kjøpe litt kapasitet for å få ned helsekøene. Regjeringen har innsett at det var dumt å redusere 600 stillinger i politiet når vi ser at gjengkriminaliteten blusser opp. I skattepolitikken fremstiller regjeringen det som en seier at deres økning i arbeidsgiveravgiften nå fjernes – ett år på overtid.

Uenigheter på begge sider

Kanskje har regjeringen også innsett at næringslivet har fått for hard medfart og lite gunstige rammer. Men så langt har vi kun sett næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) stå på Oslo Lufthavn med et «velkommen hjem»-skilt til skatteutflytterne. Det er i det minste bedre enn «ryk og reis»-retorikken til samarbeidspartner SV, men det er ikke nok for å få jobbskaperne hjem eller Norge til å bli et land noen vil investere i.

Klart det er uenigheter blant partier som regjerer sammen. Det gjelder på borgerlig side så vel som på venstresiden. Men å starte den lange valgkampen med å skape et overdramatisert bilde av borgerlig kaos er oppbrukt og overdramatisert. Borgerlig side har alt i alt vist styringsdyktighet i åtte år.

Det som derimot er nytt og spennende, er hva slags politisk eksperiment velgerne og næringslivet kan vente seg dersom regjeringen Støre blir avhengig av støtte fra Rødt og Miljøpartiet de Grønne i tillegg til SV.

Ifølge siste tids meningsmålinger er dette et høyst relevant scenario.

Les også: Disse lovendringene kommer i dag

Les også: Et nytt Europa?

Les også: Borgerlige skylapper