Leselyststrategi uten mål og midler

Vi har et leseproblem i Norge, fastslo statsminister Jonas Gahr Støre i en kronikk i DN, i juli 2023. Dermed støttet han opp under det som gjennom flere har vært viktige innspill fra en samlet bransje innenfor språk- og litteraturfeltet, med støtte både fra forskning og skolefeltet. Det var derfor med stor forventning vi møtte opp til Regjeringens presentasjon av «Sammen om lesing – Leselyststrategien 2024-2030», under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer nylig. Dessverre ble vi skuffet.

Hovedinntrykket er en strategi med gode intensjoner, men med få tiltak, og uten mål eller midler. Vi har fått en strategi som skryter av leselystorganisasjoner, pent plassert i en faktaboks, uten noe mer konkretisering av hva det betyr.

De skal «styrke» og «videreføre» tiltak, og har ellers overlatt til skolen og lærerne å drive kompetanseheving. Hele strategien retter seg mot barn og unge, og de tar ikke mål av seg å se hele samfunnet under ett, når nettopp demokratiet avhenger av at vi sikrer tilhørighet og hindrer frafall og utenforskap – gjennom hele livet. Flere departementer må på banen, og vi må bruke flere politiske virkemidler og verktøy.

Det er positivt at regjeringen blant annet skal «styrke skolebibliotek», og styrker innkjøpsordningene. Men én bok alene gjør ingen lesesommer. Det som skal være svaret på lesekrisen holder ikke mål.

Tonen er satt, og vi er klare for å høre hva slags tiltak og ressurser som skal iverksettes.

Strategien har i etterkant fått konstruktiv kritikk. I et bibliotek, stort sett fylt med folk som jobber med lesetiltak, litteratur og litteraturformidling, presenterte kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun regjeringens svar på lesekrisen. I strategien slår de selv fast at «en befolkning med gode lesere er viktig for samfunnet og demokratiet». Det var derfor stor grunn til å forvente kraftfulle tiltak.

Tonen er satt, og vi er klare for å høre hva slags tiltak og ressurser som skal iverksettes, hvordan litteraturbransjen kan bidra. Forventningene er lave, men skuffelsen er likevel stor.

Et bredt felt av organisasjoner har siden lesestrategien ble varslet, ønsket å bidra med kunnskap og krefter for å gjennomføre et skikkelig krafttak for lesing. Formidlere, forleggere, bokhandlere, forfattere, illustratører, oversettere og bibliotek har i fellesskap i lang tid organisert seminarer, tatt kontakt med departementene løpende og levert høringsinnspill. Regjeringen har med andre ord hatt tilgang på en god og grundig kunnskapsbase, og mange mulige sparringspartnere. Den muligheten har i liten grad blitt brukt.

Avsenderne av denne kronikken sendte inn et felles høringsnotat der vi pekte på flere tiltak. De viktigste innspillene var:

- En langsiktig og helhetlig strategi, som kan sikre at organisasjoner med kompetanse på lesing, leselyst og formidling kan jobbe under forutsigbare rammer, og ikke drive kortsiktig brannslukking og skrive stadig nye prosjektsøknader.

- Lesing og leselyst er viktig gjennom hele livet, for den enkelte, og for samfunnet som helhet.

- Strategien må ha tydelige mål, og evaluering må være en del av arbeidet. Hvordan vet vi at tiltakene virker?

- Tilgjengeliggjøring og samkjøring av forskningsdata og statistikk. Ordet «statistikk» brukes ikke i strategien. Hvordan vet vi i det hele tatt at vi snakker om det samme, når definisjoner og datagrunnlag varierer så mye?

- Sosial bærekraft. Lesing bidrar til kritisk tenkning, kildekritikk og minsker utenforskap og frafall.

- Bedre rammevilkårene for de som både lager og formidler litteratur. Vi må ha ordninger som sikrer forutsigbare rammer for forfattere, forlag, bokhandlere, bibliotek, formidlere, leselystorganisasjoner og andre aktører. Uten disse vil det ikke være bøker å lese.

- Rammevilkårene må også sikre at det finnes en bredde i litteraturen som skrives og at den formidles, så hver leser kan finne de bøkene som passer for dem.

Det er vanskelig å se at regjeringen har sett på disse innspillene. Vi mener nå at regjeringen må ta tak i følgende områder:

- Sikre forutsigbare rammer for aktørene som jobber med leselyst, særlig etableringen av en ny leselystorganisasjon som er på trappene.

- Sikre muligheten til å innhente forskningsdata og statistikk for hele det litterære feltet og det politiske arbeidet videre.

- Forplikte seg til en bærekraftig utvikling i rammevilkårene til hele den litterære næringskjeden.

Litteratur- og lesefeltet har både vilje og kompetanse til å bidra. Vi står sammen om lesing. Det som uansett synes tydelig etter avleveringen av denne strategien, er at det er et skrikende behov for mer kunnskap, og en helhetlig tilnærming til lese- og litteraturpolitikken, i form av en offentlig utredning, og en konkret handlingsplan basert på denne, som kan gjøre mer enn å bare smile og peke.

Av: Bokhandlerforeningen, Den norske bokklubben, Den norske Forleggerforening, Den norske Forfatterforening, Foreningen !les, Forfatterforbundet, Leser søker bok, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Barnebokinstitutt, Norsk Bibliotekforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening - NO, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, Riksmålsforbundet.

