Standard Norge lanserer nå tre nye internasjonale standarder som definerer viktige begreper og beskriver overordnede prinsipper for sirkulær økonomi.

Standardene er ment å være internasjonale basisverktøy for sirkulær økonomi som skal hjelpe både myndigheter og næringsliv til å håndtere utfordringene knyttet til ressursknapphet, tap av natur og biologisk mangfold og klimaendringer.

Når vi ved hjelp av standardisering blir enige om definisjoner, rammeverk og målemetoder, er det lagt til rette for at virksomhetene kan drive fram nye innovative løsninger som bringer oss nærmere og nærmere et sirkulært samfunn. De bedriftene som er lengst framme i skoene kan kapre viktige markedsandeler.

Sirkulærøkonomien er én av 11 grunnsteiner i EUs grønne giv, en pakke som både skal sikre vekst, nye arbeidsplasser og oppfyllelse av klimamålene innen 2050.

Jacob Mehus er administrerende direktør i Standard Norge. (Nicolas Tourrenc )

Nytt regelverk er på vei, og det vil komme økte EU-krav til dokumentasjon. Varer må utformes på en måte som gjør at de kan repareres, gjenbrukes og materialgjenvinnes.

Sirkulær økonomi er helt essensielt om vi skal sikre tilgang til ressurser og samtidig bevare natur. Vi kommer ikke i mål om vi ikke klarer å omstille oss fra lineære verdikjeder til sirkulære nettverk der aktører i samarbeid sørger for effektiv ressursbruk og verdiskaping.

Over 400 eksperter fra 81 land og en rekke internasjonale organisasjoner har deltatt. Arbeidet har vært koordinert av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og fra Norge har vi deltatt med eksperter som representerer forskning, næringsliv og arbeidstakere.

I dagens lineære økonomi kastes over 90 prosent av de 100 milliarder tonn materialer som årlig forbrukes. Dette er en praksis som ikke er bærekraftig. Å lukke kretsløpet, der avfall blir omgjort til ressurs, er helt avgjørende.

Margrethe Snekkerbakken er komitéleder i SN/K 583 Sirkulær økonomi. (Standard Norge)

Standardene vil bidra til å etablere et felles begrepsapparat og en felles tenkemåte innen sirkulær økonomi. Dette er nyttig for alle som vil bidra til økt sirkularitet i samfunnet, enten det er myndigheter, produsenter, tjenesteytere, miljøorganisasjoner eller andre.

De definerer hva sirkulær økonomi er og gir veiledning for hvordan sirkulær økonomi kan innføres. De bidrar også med veiledning til å legge om til sirkulære forretningsmodeller og gir en strukturert tilnærming for måling og vurdering av i hvilken grad man klarer å implementere sirkulær økonomi.

Vår sterke oppfordring er at norske myndigheter og virksomheter ser til kunnskapen som ligger i disse standardene.

Sirkulærøkonomi utfordrer måten vi tenker på om bruk av råvarer. Når vi skal gå fra bruk og kast, til bruk og bruk igjen og igjen, trenger både produsenter, innkjøpere og forbrukere sikker informasjon om produktet. Og her vil kravene skjerpes, år for år.

For at det sirkulære verdinettverket skal kunne realiseres, må standardisert informasjon være bindeleddet. Ingen kommer til å bruke sirkulære råvarer uten entydig informasjon som gir trygghet for kvaliteten, bare for å være snille mot jorden.

Norske virksomheter burde raskt orientere seg og standardisere sine aktiviteter i sirkulær retning for å ikke bli presset ut av det europeiske, og for så vidt også det globale markedet.

I regjeringens Handlingsplan for en sirkulær økonomi 2024–2025 som ble presentert i mars, pekes det på standarder og standardisering som en forutsetning for videre arbeid i ulike sektorer, verdikjeder og med produkter. Stortinget bevilget et tilskudd til Standard Norge på 4 millioner kroner som skal gå til å styrke dette arbeidet.

Vår sterke oppfordring nå er at norske myndigheter og virksomheter ser til kunnskapen som ligger i disse standardene når Norge skal gjøres mer sirkulært – og tar dem i bruk. Det vil gi et viktig bidrag til å oppnå miljø- og klimamål og styrker vår konkurransekraft i Europa og verden.

Les også: Krever strengere plastkrav til næringslivet

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen