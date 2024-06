De moderate holder stand

Jo Moen Bredeveien skriver i Dagsavisen (10. juni) at dersom EU-valget er en seier for det europeiske demokratiet, vil han helst slippe å se hvordan et nederlag ser ut. Bakgrunnen er fremveksten av det såkalte ytre høyre i Europa.

Men sekkeposten «ytre høyre» har lite til felles med det som kjennetegner partier vi vanligvis identifiserer som høyrepartier – nemlig markedsliberale, frihandelsorienterte partier som støtter NATO og EU, og som legger en sterk rettsstat til grunn for å verne om individuelle rettigheter.

Ytre høyre derimot består som regel av nasjonalkonservative, proteksjonistiske, NATO-kritiske, russiskvennlige ytre høyre-partier som beveger seg langs aksen fra migrasjonskritikere til rasister og beint ut fascister. Vi har alle all grunn til å frykte disse kreftene.

Men det er også på den ulmende asken av disse kreftenes herjing i Europa fram til og under andre verdenskrig, at forløperen til det europeiske fellesskapet EU ble grunnlagt. Nettopp for å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa, som den gang var en del av Nobelkomiteens begrunnelse for at EU fikk fredsprisen i 2012.

At nasjonal, politisk misnøye får utløp i demokratiske arenaer kan være en styrke for EU, ikke en svakhet. For vi må ikke gjøre samme feil som Sverige, der Sverigedemokraterna (SD) ble politisk isolert så lenge at de vokste seg større og sterkere på misnøyen som velgerne hadde mot de moderate sentrumspartienes manglende anerkjennelse av problemer som velgerne følte på kroppen.

At Sverigedemokraterna fikk over 20 prosent oppslutning i 2022, betyr ikke at 20 prosent av alle svensker er fascister. Det er nok heller et tegn på manglende tillit til at problemene som velgerne opplever blir forstått, anerkjent og forsøkt løst.

I Sverige har både Moderaterna og Socialdemokraterna endret sin politikk til å ville begrense innvandring, og de er blitt tøffere i tonen mot gjengkriminalitet og terror. I Europavalget gikk begge litt frem, mens Sverigedemokraterna tapte terreng.

Om en liten dreining i europeisk politikk fører politikken nærmere velgernes preferanser slik at legitimiteten og oppslutningen økes, så er det en styrke for demokratiet. Vi så også de moderate holde stand i Polen og at Viktor Orban i Ungarn endelig møtte kvalifisert motstand.

Men trusselen fra ytre høyre er høyst reell, og løses ikke av en reorientering av politiske prioriteringer alene. Det er en felles utfordring for moderate demokrater å skape fremtidshåp i en tid der liberale demokratier er i tilbakegang og der Russland og Kina utilslørt forsøker å endre den globale verdensordenen. Og hvis ikke Donald Trump kommer tilbake i Det hvite hus, så er det en svak Joe Biden som holder fortet.

Ettersom land etter land velger proteksjonisme vil dyrtiden forlenges, dersom vi ikke stagger klimaendringene vil det utløse økt migrasjon, konflikter og uro i en allerede urolig verden. De svenske Moderaterna gikk til valg på at Europa er verdt å forsvare, mens Socialdemokraterna omtalte EU som Sveriges trygge havn i en urolig verden.

Mer samarbeid er løsningen, ikke mindre. Også Norge er tjent med det.

Jo Moen Bredeveien har nok dessverre rett i at ytre høyres fremvekst kan gjøre det vanskeligere å argumentere for EU i Norge. Men hvis han vil vite hvordan et virkelig nederlag ser ut, så kan han ta frem bildene fra andre verdenskrig – da uenigheter ble løst på slagmarken i stedet for med kompromisser rundt et bord.

Skal vi unngå at det skjer igjen, må de moderate partiene ta tak i de underliggende årsakene til velgernes misnøye. Selv om ytre høyre gikk frem, holdt det moderate midten flertallet. Inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, verdiskaping og velstandsutvikling vil være sentralt i et fritt, fredelig og demokratisk Europa som står sterkere når vi står sammen.

Mer samarbeid er løsningen, ikke mindre. Også Norge er tjent med det.

