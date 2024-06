Noen må ta ansvar for omsorgssvikten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nylig kom Røde Kors med en rapport som viste stor grad av omsorgssvikt ved norske sykehjem. Så kommer NRK med nye groteske avsløringer som viser alvorlige lovbrudd ved et sykehjem i Oslo. I den senere tid har det vært flere slike episoder.

Når slike saker avsløres, er ofte svaret fra ansvarlige myndigheter en beklagelse og henvisning til gjeldende regler som sier at slikt ikke skal skje. Ingen blir ansvarliggjort. Den rystende Liv-saken i Dagsavisen, med journalforfalsking og uforsvarlig helsehjelp, reiser igjen spørsmålet om at noen må påta seg ansvaret når det foreligger slike alvorlige lovbrudd.

Tore Nyseter, tidl. sosialsjef og medlem av Det sentrale eldreråd i Oslo. (Privat)

Spørsmålet blir: Hvem skal stilles til ansvar? Når omsorgssvikt og lovbrudd skjer handler det om mangel på bemanning, kompetanse, ledelse og folkevalgt tilsyn. Det øverste ansvaret ligger hos den til enhver tid sittende politiske ledelse, som er ansvarlig for at sykehjemmene har de rammebetingelser som skal til for å tilfredsstille gjeldende kvalitetskrav – og de er det mange av.

Når det gjelder bemanningsproblemer og kompetansesvikt er det åpenbart et ledelsesansvar på den enkelte institusjon. Ansettes det ufaglært personell må det gis faglig opplæring og veiledning. Det mangler i dag, og det er også et arbeidsgiveransvar.

Folkevalgt tilsyn, som Oslo bystyre vedtok i 1995, har de senere år blitt redusert og fungerer i dag ikke etter hensikten. Det har i mange år vært etterlyst ajourførte regler, men helsebyråden sier dette må ses i sammenheng med pårørenderåd ved sykehjem. Det er feil.

Tilsynsutvalgene skal sikre at driften er faglig forsvarlig og i henhold til de krav og bestemmelser som gjelder kvalitet i tjenestene. Avsløringer i eldreomsorgen viser at tilsynsordningen ikke fungerer. Det er et politisk ansvar som det må ryddes opp i.

Verdighetsgarantien ble vedtatt av Stortinget i 2011. Den skal sikre en verdig, trygg og meningsfull alderdom, men har ingen verdi så lenge det foregår omsorgssvikt i eldreomsorgen.

Alle bydelene har eldreråd, som heller ikke fungerer etter hensikten når vi opplever omsorgssvikt i eldreomsorgen. Jan Davidsen etterlyser eldrerådene som nødvendige vaktbikkjer. Det gjelder også Det sentrale eldreråd som nylig mottok skriftlig informasjon om feilmedisinering og manglende journalføring ved et helsehus, uten å reagere.

Oslo må rydde opp i eget hus.

