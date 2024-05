Lever videre på nåde

Oslo Nye Teater er en viktig del av byens felles kulturarv og vil i 2029 kunne titulere seg som 100-årsjubilant. Det er derfor gledelig at Oslo kommune endelig har bekreftet at de vil tildele 30 millioner kroner i revidert budsjett for 2024.

Dette vet vi er betryggende for de ansatte å høre, men samtidig uttrykker byrådet tanker om teatrets fremtidige drift som gjør oss bekymret. Byrådet signaliserer nedskjæringer i sitt driftstilskudd, og gir tydelige signaler om at teatrets omfang skal reduseres.

Vi hadde forventet et økt driftstilskudd. Ledelsen og styret på Oslo Nye Teater har gjort en enorm innsats over en tiårsperiode for å øke teaterets egenkapital. Samtidig har de gjennomført nedbemanninger og andre typer tiltak for å skjære ned på utgiftene.

Det virker som om byrådet ikke er seg sitt eget ansvar bevisst, og skyver ansvaret for teaterets fremtid over på teaterets styre og ledelse. Vi etterlyser at byråd for kultur og næring bruker sitt eget handlingsrom og sin maktposisjon til å etablere nye rammer. Rammer som vil sikre både en drift på dagens nivå og videre utvikling.

Tvert imot opplever vi at byrådet ikke utforsker mulighetene for å redusere teaterets husleie til Oslo kommune, eller følger egne lovnader og ambisjoner om å øke tilskuddene til kunst og kultur.

Teaterets husleieutgifter har økt med 59 % og lønnskostnadene med 48 % i perioden 2010–2024. I samme periode har teateret gjort en formidabel innsats med å øke sine kommersielle inntekter fra 17,4 millioner til 40,5 millioner.

Når alle utgiftene øker som en konsekvens av den generelle utviklingen i samfunnet, burde selvfølgelig bevilgningene fra kommunen gjenspeile det.

Det er urovekkende at Oslo kommune som ansvarlig eier ikke har tatt aktivt eierskap i denne prosessen, og lagt til rette for teaterets drift og utvikling. Tvert imot synes kommunen å ha bidratt til å skape en tilnærmet umulig situasjon for teateret.

Oslo kommunes praksis med å øke husleien til Oslo Nye Teater uten samtidig å øke sitt driftstilskudd, synes å være best egnet til å slå beina under byrådets egen politikk, slik den formidles i Hammersborgerklæringen.

Her står det at kommunen skal opptre som en «trygg og forutsigbar arbeidsgiver» og sikre kulturell infrastruktur gjennom å bidra med arealer, lokaler og ressurser til kulturlivet. Vi forutsetter at dette også gjelder deres eget teater, et teater som er en levende og viktig del av oslofolks felles kulturarv.

Mangelen på økte bevilgninger tvinger teateret over i en mer kommersiell retning, bort fra de små og smale produksjonene.

Oslo Nye Teater er Oslo kommunes eget teater, og kan og bør være en viktig kulturleverandør for kommunen. Gjennom å kombinere profesjonelle aktører og gi rom for de ukjente stemmene, lykkes teateret med å skape en unik, levende og inkluderende møteplass.

Teateret gir oss gode kunstopplevelser uansett alder, legning og funksjonsevne, eller kulturell, religiøs og politisk bakgrunn. Dette er alle kriterier som kommunen selv sier i Hammersborgerklæringen at de verdsetter og skal styre etter.

Mangelen på økte bevilgninger tvinger imidlertid teateret over i en mer kommersiell retning, bort fra de små og smale produksjonene. Vi trenger kunst som utfordrer, baner vei og viser oss samtidens utfordringer.

Vi ber innstendig om at byråd Anita Leirvik North og politikerne i Oslo kommune er seg sitt eieransvar bevisst.

Med sine fire scener følger Oslo Nye Teater byens befolkning gjennom alle livsfaser. Teater for barn og unge har alltid vært en av teaterets viktigste oppgaver, og er en satsing som verdsettes av målgruppen. Av de 150.000 som besøker teateret hvert år, er halvparten barn og unge, og med 70 % besøkende fra Oslos østlige bydeler, når teateret ut til hele bredden av Oslos befolkning.

Vi trenger den stemmen som teateret er og skal være, og ber innstendig om at byråd Anita Leirvik North og politikerne i Oslo kommune er seg sitt eieransvar bevisst.

Nå må dere ta aktivt eierskap, trygge de ansatte om fremtidig drift og sikre at byens innbyggere også fremover kan glede seg over gode opplevelser på Oslo Nye Teater.

