Skyv kvinnene i gang

Regjeringens handlingsplan for kvinnelige gründere skal gjøre det lettere for kvinner å starte egen bedrift. Det er en seier for likestillingen, men fortsatt sliter kvinnene.

For samfunnet og økonomien er det nå på tide å sparke i gang flere tiltak som vil løfte kvinner med karriere frem, og gi dem nødvendig kapital. I en drømmeverden har kvinner og menn lik tilgang på kapital. Slik er det ikke i virkeligheten.

Du skal få barn. Dette har du og din partner ventet lenge på. Det fødes en jente. Dere kaller henne Ida. Dere er lettet og glade for at barnet er friskt og raskt.

Årene går og Ida blir 32 år. Hun er ferdigutdannet. Hun vil gjøre en forskjell, noe nytt og spennende; hun vil starte sin egen bedrift. Resten av 30-årene må hun bruke på å overbevise investorene om at hun og hennes idé er noe de bør satse på.

Ivar derimot, har samme utdanning og bakgrunn og er født i samme år. Allerede som 35-åring er han en anerkjent gründer. Hvorfor er det sånn og hva betyr det for samfunnet at innovasjon i hovedsak er drevet av menn?

Regjeringens handlingsplan viser at det største hinderet kvinnelige gründere møter på er finansiering. Som gründer er du avhengig av å få økonomisk støtte til prosjektene dine. Da trenger du investorer. Den største andelen investorer er menn. Og det viser seg at investorer foretrekker å investere i gründere som ligner dem selv.

Tiltak åtte i handlingsplanen ønsker å prioritere sektorer som helse, omsorg, undervisning og tilgang til offentlige marked. Fordi utdanning og erfaring er kjønnsdelt, fører dette igjen til at menn først og fremst investerer i menn, skriver regjeringen.

Derimot viser en artikkel fra Harvard Business Review at menn og kvinner får ulike spørsmål fra investorene, og dette påvirker hvor mye finansiering de får. Menn får ofte spørsmål som er mer fremtidsrettet. Kvinner blir oftere spurt om hvordan de skal håndtere krise og konkurs.

Har ikke likestillingen kommet lengre?

Det er viktig å huske at likestilling ikke bare handler om å gi kvinner de samme mulighetene, men også om å bygge et samfunn der mangfold og ulike perspektiver blir verdsatt. De nordiske landene Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge ligger blant de åtte mest likestilte landene i verden.

Jenter læres ofte opp til å være mer forsiktige og ta mer ansvar for ting som kan gå galt. Menn er generelt er mer risikovillige enn kvinner.

Til tross for dette er kvinnelige gründere fortsatt underrepresentert i alle disse landene, viser tall fra den globale plattformen for data og forretningsinnsikt, Statista. Sammenlignet med andre europeiske land er det færre voksne som starter egen bedrift i Norge og Sverige. Selv om det er færre som starter opp, er det fortsatt flere menn enn kvinner som gjør det.

Det er flere grunner til dette. Blant annet er andre tilgjengelige jobber godt betalt. I tillegg er en solid velferdsstat som inkluderer fødselspermisjon, noe som gjør at kvinner lett kan komme tilbake i arbeid etter å ha født. Forskning viser at jenter ofte læres opp til å være mer forsiktige og ta mer ansvar for ting som kan gå galt. Samtidig er det velkjent at menn generelt er mer risikovillige enn kvinner.

Innovative gründere tar gjerne stor risiko. Ulike studier i adferdsøkonomi og psykologi har vist at menn er gjennomgående mer villige til å ta risiko, har større tro på egne ferdigheter og i større grad søker seg til konkurransesituasjoner enn kvinner. Derimot kan det se ut til at færre kvinner går konkurs.

Fra 2013 til 2018 gikk andelen kvinnelige gründere i Norge fra 35,5 prosent til 38,6 prosent. Det pågår fremdeles en omfattende kartlegging av antallet kvinnelige gründere som opplever konkurs i næringslivet. Samtidig er det blitt observert klare indikasjoner på at en større andel menn opplever konkurs i forhold til kvinner. Kanskje kvinner er mere aktsomme når de vurderer risiko?

Det er viktig å mobilisere flere kvinner til gründerskap. Flere kvinnelige gründere betyr flere kvinnelige investorer, og dermed øker mangfoldet.

Utviklingen må snu. Det er fare for å miste de gode ideene som kan forandre verden dersom det ikke satses mer på kvinnelige gründere. Ifølge DNB drømmer hver tiende norske kvinne om å starte egen bedrift. Derfor er det viktig at næringslivet heier frem disse initiativene.

Det er gunstige forhold, men fortsatt rom for forbedring. Det kommer stadig tiltak som skal gjøre det lettere å styrke kvinnelige gründere. Tiltak 12 i regjeringens handlingsplan handler om en ordning der selvstendig næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet. Dette er noe som kan gi trygghet i overgangen fra fast jobb til eget firma.

Det kan bidra til å redusere risikoen og gi en buffer i en periode med usikkerhet. For å overbevise menn om å satse på kvinner, må kunnskap gjøres tilgjengelig. Vi trenger å styrke kvinners forretningskompetanse gjennom kurs og opplæring. Samtidig er det viktig å vise frem suksesshistorier og resultater for å demonstrere kvinners evne til å drive virksomhet. Vi trenger flere kvinnelige rollemodeller.

38 år gamle Ida meldte seg til slutt inn i mentorordningen. I dag driver hun sin helt egen bedrift, med flere ansatte. På grunn av Ida sitt pågangsmot gjør hun stor suksess, og er nå blitt en flergangsgründer og investor. Ida vinner prisen Female Entrepreneur og blir en rollemodell for andre gründere.

Det er viktig å inspirere og mobilisere flere kvinner til gründerskap. For flere kvinnelige gründere betyr flere kvinnelige investorer, og dermed øker mangfoldet og innovasjonen i entreprenørskapsmiljøet.

For samfunnets fremtidige vekst og en mer inkluderende økonomi, er det på høy tid å sette fart på tiltak som vil støtte og gi kvinner den kapitalen de trenger for å realisere sine karrieremål.

