Hva nå, statsminister?

Så fikk vi dommen fra Nemnda for studentsaker ved Nord universitet: Ingvild Kjerkol og hennes medstudent er felt for fusk, og masteroppgaven de leverte sammen i august 2021 er underkjent.

Særlig naknere blir det ikke. Landets helseminister er tatt for fusk og plagiat. Nå er det ikke lenger noe å skjule seg bak.

Hvor mye frykter regjeringens strateger din og min dom i september neste år?

Da blir jo spørsmålet: Hva skjer med helseministeren nå? Er det i det hele tatt mulig å se for seg at hun kan bli sittende, etter at Sandra Borch gikk av som forskning- og høyere utdanningsminister for en sak som ligner faretruende mye på Kjerkols «Mastergate»?

Svaret på det spørsmålet er ja. Det er faktisk til og med ganske sannsynlig at Ingvild Kjerkol forblir på post.

Statsminister Jonas Gahr Støre har gitt uttrykk for at han har full støtte til Kjerkol som statsråd, men at han «er glad for» at Nord universitet skulle se på saken til Kjerkol på nytt. Mange har tolket sistnevnte til at denne fulle tilliten avhenger av resultatet av behandlingen i Nemnda for studentsaker. At en fellelse ville innebære at tilliten trekkes tilbake og Kjerkol må gå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Det er muligens en feilslutning. Støre må veie flere hensyn mot hverandre her. Ett er at Kjerkol er varm i trøya som helseminister, og har vokst seg inn i rollen. Det er ikke bare-bare å dra en ny helseminister opp av hatten. Det vet tidligere helseminister Støre veldig godt. Det er også noen geografiske utfordringer her. Trøndelag er kjerneområde for Arbeiderpartiet, og kan vanskelig stå uten en sterk representant i en tung post i regjeringen.

Veier slike tanker tyngre for statsministeren enn at helseministeren står igjen uten mastergrad og, vil noen hevde, ære?

Om Støre velger å frede helseministeren sin til tross for at han lot Sandra Borch fare, finnes det flere fikenblad han kan skjule seg bak. Borch har, som Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum påpeker, hatt stor nytte av sin tittel som jurist i flere år – også politisk. Kjerkols ferske – og nå annullerte – tittel er strengt tatt ikke relevant for hennes post som statsråd.

Les også: Brenna er på korstog, skriver Heidi Nordby Lunde

Borch var dessuten øverste politiske ansvarlige for et departement som har vært veldig hard i klypa mot fuskende studenter. Da kan ikke statsråden selv jukse.

Det er enda et moment som gjør det vanskelig å konkludere om hva fuskeavgjørelsen har å si for Kjerkols skjebne. Offentligheten vet ikke hvem som skrev hva i den nå beryktede mastergraden. Hva om det er Kjerkols ukjente medstudent som hadde ansvaret for å rydde opp i siteringene, og Kjerkol handlet i god tro?

De to er kollektivt ansvarlige, så rent formelt hjelper ikke det spørsmålet Kjerkols sak i den akademiske verden. Der er hun tatt for fusk. Men politisk kan det være en utvei. Dessuten, som tidligere statsminister Erna Solberg har vist med all mulig tydelighet: Det er mulig å overleve det meste i norsk politikk, om viljen bare er sterk nok.

Dette er selvsagt en skikkelig møkkasak for regjeringen. Enda en. Håpet til Støre var åpenbart en annen konklusjon om Kjerkols mastergrad enn den som ble lekket til NRK og TV2 torsdag. Det kom ingen redningsplanke fra akademia.

Nå er politikken det eneste som kan redde Kjerkol. Trolig er det en kjølig politisk analyse av hvor mye støy hun er verdt, og hvor mye det vil koste å bytte henne ut, som avgjør om hun har en framtid i regjeringen Støre.

Dypest sett handler det dermed om følgende: Hvor mye frykter regjeringens strateger din og min dom i september neste år? Svaret på det spørsmålet blir viktig for Ingvild Kjerkol de nærmeste timene og dagene.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Les også: Ingvild Kjerkol nekter å være en vanlig student

Les også: Nå peker pilene rett vei, skriver Kjell Werner om lønnsoppgjøret