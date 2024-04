Hva er planen, Norge?

Hva venter vi på? At ropene om hjelp skal stilne? At alle i Gaza skal bli bombet eller sultet i hjel? Minst 13.000 barn er drept, så langt. Det er alle barnehagebarna i Trondheim og Hamar til sammen.

FNs sikkerhetsråd krevde omsider umiddelbar våpenhvile i Gaza, men Israel bomber ustoppelig og lastebilkolonnene fulle av mat og medisiner hindres adgang. På sin siste pressekonferanse i Sveits sa FNs spesialrapportør for de okkuperte palestinske områdene Francesca Albanese: «Etter nesten seks måneder med israelske angrep på okkuperte Gaza, er det min plikt å rapportere om det verste av hva menneskeheten er i stand til».

Rapporten konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza. Siden det har Israel utslettet det som var det største sykehuset i Gaza, Al-Shifa-sykehuset. Den sivile helsetjenesten er nær jevnet med jorden.

Det var så lett for regjeringen å straffe Russland raskt med sanksjoner etter invasjonen i Ukraina, men null sanksjoner er innført mot Israel etter over 50 år med okkupasjon av Palestina. Selv ikke nå, med Israel på tiltalebenken for folkemord i «verdens høyeste domstol», den internasjonale FN-domstolen. Hva feiler det oss?

Nina Lillebo Nina Lillebo er låtskriver og forfatter. (Privat)

I snart seks måneder har israelske regjeringsstyrker drept nær to hundre mennesker i snitt i Gaza hvert eneste døgn. Å skyte en bestemor som holder hånden til barnebarnet sitt som bærer et hvitt flagg, er den nye normen. Å angripe sykehus etter sykehus er den nye normen. Å henrette pasienter, helsepersonell og flyktninger på sykehus, å bortføre og torturere leger og helsepersonell, å krenke, ydmyke og voldta palestinske jenter og kvinner i fangenskap er den nye normen. Å drepe helsearbeidere som forsøker å gi mat til en befolkning som blir sultet, er den nye normen.

For ingen regler gjelder for Israel.

Ingenting av dette er normalt. Ekstreme situasjoner krever ekstreme tiltak og sanksjoner. Nå!

Espen Barth Eide snakker fortsatt om viktigheten av «dialog». Som om Israel hører på oss. Som om dette er en normal situasjon. Som om ikke hvert eneste minutt teller. Ingenting av dette er normalt. Ekstreme situasjoner krever ekstreme tiltak og sanksjoner. Nå!

Lars West Johnsen: Også fredsnasjonen Norge må ruste opp

Hvorfor gjør ikke Norge som Tyrkia, Jordan, Brasil, Colombia, Bolivia, Pakistan og Malaysia og aktivt støtter Sør-Afrikas sak mot Israel i ICJ? Hvis det er redsel for vestlig utenrikspolitisk «alenegang», kan regjeringen bare ta følge med den irske regjeringen som vil støtte søksmålet, siden de – som Norge – er forpliktet til aktivt å følge opp mulige brudd på FNs folkemordkonvensjon av 1948.

Israelske soldater laster opp videoer av palestinske fanger de har torturert og av rene henrettelser. Folkerettsekspert Luigi Daniele, sier til AJ+ at han aldri har sett noe lignende i sine 15 år med studier av væpnede konflikter: «Vi må kreve våpenembargo og sanksjoner. Politiske ledere som ikke støtter kravene, går i praksis med på at den palestinske befolkningen kan elimineres».

Norge har sanksjoner mot 27 land og territorier, men vi har aldri sanksjonert mot Israel.

Les også: Tiden er inne for å anerkjenne Palestina

Derimot tjener vi store penger på israelsk kolonipolitikk på Vestbredden og terroren mot Gazas befolkning. Oljefondet har investert over 50 milliarder kroner i selskaper og banker som tjener på etablering av ulovlige israelske kolonier på Vestbredden.

Dagsavisen mener: Katastrofen i Gaza nå er Israels ansvar og skyld

Norge er tungt inne i selskaper som leverer våpen og samarbeider med Israels våpenindustri. Equinor samarbeider med Itacha Energy , hovedeier av det israelske energiselskapet Delek Group. Norske Nammo sitt bærbare panservåpen, M72, brukes på bakken i Gaza. Kongsberg Gruppen produserer deler til F-35 jagerfly som i Israels hender slipper bomber over Gazas befolkning.

Gaza er stengt for vestlige medier . Palestinerne må selv filme egne, hjerteskjærende vitnesbyrd. De prøver desperat å overbevise oss om at også de er mennesker, for hvordan kunne vi ellers la dette skje hvis vi visste det?

Vi ville aldri latt dette skje et annet sted, der ofrene var hvite.

Hvor er de sterke følelsene fra lederne våre? Hvor er FN-soldatene vi kunne sendt for å få nødhjelpen inn? FN-soldatene som kunne holde israelske styrker ute?’

«Hyggelige mennesker var de beste nazistene», skrev Naomi Shulman i 2016. «Eller, det er jeg blitt fortalt. Min mor ble født i München i 1934, og tilbrakte barndommen i Nazi-Tyskland omgitt av hyggelige mennesker som aldri lagde bølger. Når ting ble stygt, valgte mammas naboer å snakke om lykkeligere ting enn politikk. De var herlige, snille mennesker som snudde seg vekk mens naboene ble dratt ut av husene sine».

Lan Marie Nguyen Berg: Folkemorderne på Gaza

Hvor er de sterke følelsene fra lederne våre? Hvor er FN-soldatene vi kunne sendt for å få nødhjelpen inn? FN-soldatene som kunne holde israelske styrker ute? Hvor er de konsekvente, norske sanksjonene?

Hva skjedde med folkeretten? Med menneskerettighetene? Barnekonvensjonen? Pressefriheten?

«Israel kommer ikke til å stoppe før sanksjoner blir innført», uttalte Dr. Mustafa Barghouti, leder for grasrotorganisasjonen Medical Relief Society og generalsekretær for Det Palestinske Nasjonale Initiativet: «Netanyahu ønsker å fortsette denne forferdelige krigen, og han lover nå en mye større massakre med angrep på Rafah. Den dempede responsen fra vestlige regjeringer, at mange ‘gir beskyttelse til Israel’, sender en melding om at det ikke lenger er noe som heter internasjonal lov».

Lar vi makt definere rett, og ikke rett definere makt – står vi igjen med jungelens lov og den sterkestes rett.

Venter Stortinget og regjeringen på at det skal bli stille som graven i Gaza? Hvor er handlingsplanen? Den norske solidaritetsbevegelsen for Gaza og Palestina vokser i takt med regjeringens øredøvende stillhet. Bevegelsen er sterkere, bredere og mer aktiv enn noen gang.

Vi er mange som ikke vil gi vår stemme til stortingskandidater som ikke har hatt mot og integritet nok til å vise handlekraft i disse skjebnesvangre månedene.

For vi lever i en skjebnetid, ikke bare for folket i Palestina – og Gazas to millioner sårede, utsultede og syke innbyggere – men for vår felles menneskelighet og sivilisasjon. Hvis «verdenssamfunnet» og Norge ikke har større mot og styrke til å stoppe så åpenlyse, pågående krigsforbrytelser – og trolig folkemord – hvem er neste på lista?

Les også: Israel må ta et valg nå

Lar vi makt definere rett, og ikke rett definere makt – står vi igjen med jungelens lov og den sterkestes rett.

Vi vil ikke dit, vil vi? Jonas? Espen?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen