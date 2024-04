Tiden er inne for å anerkjenne Palestina

I fjor høst besluttet den norske regjeringen å avvente vedtak om å anerkjenne Palestina som selvstendig stat. De ønsket å vente til «forholdene ligger til rette for det».

En svært lik situasjon finner man i Spania, som også har ønsket å vente med anerkjennelse av en palestinsk stat til «omstendighetene er riktige». Nylig annonserte Spanias statsminister Pedro Sánchez at regjeringen planlegger å anerkjenne Palestina allerede innen juli i år. Sanchez tror også at flere EU-land vil gjøre det samme.

Vi forventer at Norge følger etter. Som leder av giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) jobber Norge aktivt for å legge grunnlaget for en palestinsk stat med full suverenitet og økonomisk bærekraft. Da er det ikke bare ironisk at Norge fortsatt har til gode å anerkjenne Palestina som selvstendig stat, det er rett og slett pinlig.

I tillegg til Spania har Irland, Malta og Slovenia annonsert at de skal ta de første skrittene mot en anerkjennelse av en palestinsk stat. Dette byr på en ny mulighet for Norge til å gjøre det rette. Det vil være strategisk for Norge å følge etter når disse landene, med tungvekteren Spania i spissen, går inn for anerkjennelse av Palestina.

Å stå samlet med andre kan dempe de negative reaksjonene som Norge potensielt kan få fra allierte og andre. Det er dessuten bedre å handle samlet som en del av en større internasjonal innsats, enn å stå alene.

Dette har alltid vært en viktig linje i norsk utenrikspolitikk. Sist, men ikke minst, vil en anerkjennelse av Palestina bidra til å føre Norge over på riktig side av historien. Den humanitære situasjonen er katastrofal, og ingenting tyder på at det snart vil bli bedre.

Det er langt på overtid at Norge tar et tydelig standpunkt i å støtte palestinernes rettigheter til selvbestemmelse. Med Spanias planlagte anerkjennelse byr det seg nå en strategisk mulighet som vi mener Norge bør gripe uten å blunke.

