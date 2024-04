Israel må velge nå

Da den britiske regjeringen i 1917 lovet sionistene et jødisk hjem i den nylig erobrede kolonien Palestina, var det aldri meningen at jødene skulle overta kolonien, opprette en jødisk stat og okkupere, undertrykke og fordrive den innfødte befolkningen.

Men slik ble det. Folkeforbundet, FN, Storbritannia, Frankrike og USA har i hundre år sviktet palestinerne. Det har skapt fundamental utrygghet og frykt både i den palestinske og jødiske befolkningen.

Europa, særlig Storbritannia, Frankrike og Tyskland, og USA må erkjenne medansvar for dagens uholdbare situasjon i Gaza, Jerusalem og på Vestbredden.

Hovedproblemet i Palestina er sionistenes og Israels fryktbaserte, aggressive okkupasjon, krigsforbrytelser, etniske rensing, manglende respekt for den innfødte befolkningen og for internasjonal lov og rett.

Israel har siden opprettelsen i 1948 misbrukt sin militære overlegenhet til å drepe, fordrive og undertrykke den palestinske befolkningen og har vært i krig med alle sine naboland.

Under skiftende regjeringer har Israel motarbeidet opprettelsen av en palestinsk stat. Israel er regionens suverene militærmakt og den eneste med atomvåpen. Israel har siden opprettelsen i 1948 misbrukt sin militære overlegenhet og sin støtte fra USA og Europa til å drepe, fordrive og undertrykke den palestinske befolkningen og har vært i krig med alle sine naboland.

Nå må Israel velge: Medvirke til å opprette en levedyktig palestinsk stat i økonomisk union med Israel, slik Folkeforbundet og FN forutsatte, eller godta at FN oppretter en palestinsk stat med trygghet og like rettigheter for alle.

I så fall vil Israel ikke fortsette som en jødisk stat, men inngå i den demokratiske palestinske staten FN gir fødselshjelp til å opprette i området som Israel nå kontrollerer militært.

Verdenssamfunnet godtar ikke lenger at Israel behandler palestinerne som annenrangs borgere eller henviser dem til et liv uten rettigheter under varig militærstyre.

I den palestinske staten må de som lever under israelsk militærstyre få statsborgerskap, rettigheter og trygghet. Palestinske flyktninger som i generasjoner har overlevd som flyktninger i nabolandene, må få vende hjem og få tilbake eiendom som ble stjålet fra deres familier i 1947 og senere.

Hamas og andre grupper som har møtt okkupasjonsmakten med sporadiske terroraksjoner, må vise respekt for vedtaket i FNs sikkerhetsråd ved å frigi sivile og militære gisler. Israel må innstille alle krigshandlinger, frigi fanger og ta ansvar for sivilbefolkningen i områdene under israelsk militærstyre.

Vedtaket i FNs sikkerhetsråd nå, om våpenhvile og frigivelse av gislene, gir håp om at FN vil og kan samle seg bak en plan for å bryte hundre års krigstilstand.

Folkeforbundet, FN og FNs sikkerhetsråd har diskutert Palestina og Israel i hundre år – uten at det er blitt fred, sikkerhet og velstand i regionen. Vedtaket i FNs sikkerhetsråd nå, om våpenhvile og frigivelse av gislene, gir håp om at FN vil og kan samle seg bak en plan for å bryte hundre års krigstilstand og utvikle fred, forsoning og jevn velstand i regionen.

Sikkerhetsrådet må stoppe krigshandlinger og terror, og tilrettelegge for at regionen utvikler den fredelige sameksistensen mellom folkeslagene og religionene som var hensikten, da Folkeforbundet ga Storbritannia ansvar for Palestina i 1922, FN vedtok sitt charter i 1945 og vedtok delingsplanen for Palestina i 1947.

De allierte som beseiret tysk nazisme og japansk militarisme i andre verdenskrig, påtok seg ansvaret for å gjenreise Tyskland og Japan som demokratiske stater da krigen var over. Slik de landene har utviklet seg siden 1945, viser de at det finnes en vei fra militarisme og frykt, til velstand og fred. Men noen ganger må verdenssamfunnet hjelpe til.

Dersom den israelske regjeringen ikke retter seg etter FNs charter og vedtak i sikkerhetsrådet, må den trekke seg tilbake eller avsettes. Krigsforbrytelser må etterforskes og rettsforfølges.

Trusselen mot Israels eksistens er landets regjeringer, deres okkupasjon og undertrykkelsen av den palestinske befolkningen.

FNs sikkerhetsråd må ta et initiativ slik de allierte gjorde i 1945; reetablere FNs sentrale rolle i verdenssamfunnet og sørge for demokrati, velstand og fred i samarbeid med de som ønsker fred, sameksistens og velstand for alle i denne regionen. Det lyktes i Tyskland og Japan. Det kan lykkes i Israel/Palestina.

I motsetning til krigen i Ukraina, er Israels krig mot sivilbefolkningen i de okkuperte palestinske områdene ikke en eksistensiell krig. Trusselen mot Israels eksistens er landets regjeringer, deres okkupasjon og undertrykkelsen av den palestinske befolkningen.

Nøkkelen til fred er ikke våpenhjelp til okkupasjonsmakten, men en myndig veiledning fra resten av verden gjennom FNs sikkerhetsråd om hva Israel, israelerne og palestinerne må gjøre for å få fred med seg selv, sine innbyggere og sine naboland.

Mens den palestinske befolkningen ikke truer Israels eksistens, kjemper Ukraina en eksistensiell kamp for å overleve under vedvarende okkupasjon og angrep fra Russland. Israels krig mot den palestinske befolkningen svekker hjelpen til Ukraina og sikkerheten i Europa.

Den norske befolkningen kjenner bakgrunnen for krigene i Midtøsten. Skiftende norske regjeringer og stortingsflertall har derfor bred støtte for sin Midtøsten-politikk. Forverringen i regionen etter terroraksjonen 7. oktober i fjor, krever at Norge tar to nye initiativ:

Norge må støtte søksmålet som Sør-Afrika har reist mot den israelske regjeringen. Irland har gitt sin tilslutning. Det må Norge også gjøre.

Norge må invitere en koalisjon av land som krever at Israel fra nå av følger FNs charter, vedtak i sikkerhetsrådet og pålegg fra FN-domstolen.

