Spellemannpris uten storfavoritten

Susanne Sundførs album «blomi» ble kåret til det aller beste fra 2023 i Dagsavisen, og i Aftenposten. Hun ville vanligvis vært en klar favoritt til å få den samme utmerkelsen fra Spellemannprisen. Sundfør kunne også vært med som årets produsent, komponist og tekstforfatter. Den Margreth Olin-regisserte videoen til «Alyosha» burde også være en god kandidat i den klassen. Dette er så bemerkelsesverdig at vi mistenkte at hun rett og slett ikke hadde meldt seg på.

Og ganske riktig: Etter en henvendelse til plateselskapet Warner Music får vi vite at Sundfør ikke har vært påmeldt i noen kategorier, etter eget ønske. «Susanne har selv ønsket å ikke bli påmeldt til Spellemann, da hun ikke ønsker at musikken hennes skal være en del av prisutdelinger. Hun ønsker alle nominerte masse lykke til!». Dette er altså noe annet enn da Ane Brun ble forbigått av Spellemannprisen i 2021, etter å ha gitt ut to av årets beste plater.

Det er ikke unikt å ikke ville være med på dette arrangementet. Jan Garbarek har for eksempel holdt seg unna i alle år. I 2021 valgte det sentrale plateselskapet Drabant å trekke alle sine utgivelser fra Spellemann, i en protest mot utviklingen av utdelingene. De er imidlertid tilbake i år.

Susanne Sundfør vant Spellemann allerede for debutalbumet i 2007, i klassen for «kvinnelige artist», men protesterte mot betegnelsen i seg selv da hun mottok harpa. I 2010 trakk hun seg fra nominasjonen i denne klassen, i protest mot kjønnsinndelingen. Protesten ble tatt til følge. I 2016 fikk hun fire priser for albumet «Ten Love Songs». I 2018 var hun igjen storfavoritt med albumet «Music For People in Trouble», men hun nådde ikke helt opp i albumklassen, og hovedprisen som Årets Spellmann gikk til Astrid S. Også dette til stort oppstuss, men vinneren fikk i alle fall sterk støtte fra Sundfør selv.

Det er altså ikke så rart at hun velger å stå over selv denne gangen. Det har blitt mye styr i årenes løp. Sangene til Susanne Sundfør står seg godt uten priser å vise til, på samme måte som de to nevnte albumene til Ane Brun fra 2021 likevel er blant de fineste som kom ut dette året.

Vi understreker også at Sundførs begrunnelse for sitt fravær kommer som svar på en forespørsel fra Dagsavisen, og ikke er noe hun har gått ut med på eget initiativ.

