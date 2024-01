Forutsigbarhet og politiske kjepphester

Det er helt andre ting enn kjepphester som bør lukkes inne i stallen om vi skal sikre forutsigbarhet og kvalitet for barnehagene framover.

«Kari og Ola får færre barn», skriver Dagsavisen på lederplass (18. januar), og mener det er grunn god nok til å frata foreldrene valgfrihet, bidra til mindre mangfold og lavere kvalitet i barnehagene.

For det må være det regjeringen ønsker, når de har sendt de nye endringene i barnehageloven på høring. Manglende forutsigbarhet i finansieringen vil gjøre det svært vanskelig å drive privat barnehage i årene som kommer, og vil trolig føre til at flere barnehager ikke klarer å holde dørene åpne.

Når vi vet at halvparten av norske barnehagebarn går i en privat barnehage er dette problematisk. Hvem vil ha barnet sitt i en barnehage som man ikke vet hvor lenge vil eksistere, som kanskje må redusere antall plasser om to år og kanskje må stenge dørene?

Dagsavisen kan ikke feie under teppet at forutsigbarhet er essensielt her. Om ikke barnehagene har sikker og god økonomi – og vet at de vil kunne holde driften gående om ett, fem eller ti år – vil de ikke kunne ta seg råd til å investere i kompetanse og videreutdanning hos de ansatte, nye lekeapparater eller oppussing av inne- og uteområder.

Kari-Anne Jønnes, Høyre

Regjeringen foreslår at kommunen skal kunne endre tilskuddet til barnehagene hvert år, opptil flere ganger i året, noe som bidrar til stor uforutsigbarhet. Da oppstår også spørsmålet: Hvem vil jobbe i en barnehage der du ikke vet hvor lenge barnehagen skal driftes, der det ikke er penger til nye utedresser for ansatte eller rom for å ta videreutdanning?

Hvem er barnehagene til for? Høyre mener barnehager med høy kvalitet er svært viktig for samfunnet, for den enkelte familie og for barnet. Gode barnehager med kompetente ansatte gir barn like muligheter og utjevner sosiale forskjeller.

Høy kvalitet i barnehagene krever forutsigbar og lik finansiering. For Høyre er det derfor innlysende at norske barnehager og barnefamilier er tjent med et nytt bredt barnehageforlik, som bygger på de samme prinsippene som for 20 år siden: Lik behandling av private, ideelle og kommunale barnehager og valgfrihet for foreldrene.

Vanskeligere er det ikke.

