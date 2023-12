Nå ligger Putin bedre an til å vinne krigen om Ukraina enn han har gjort siden fullskalaangrepet han startet i februar i fjor ble slått tilbake. Det må ikke skje.

Krigen handler om Europas fremtid og vår sikkerhet. Et aggressivt Russland kan få kontroll over enorme ressurser: 40 millioner innbyggere, verdens tredje største korneksportør, en avansert våpenindustri og Europas mest krigserfarne og effektive hær, for å nevne noe.

Hvilken side Ukraina knyttes til vil avgjøre maktbalansen i Svartehavet og hvem som kontrollerer innfallsporten mellom Russland og Sentral-Europa.

Europas ledere må samle seg om hva en seier i Ukraina innebærer og hvordan den kan oppnås. Selv om Norge er en mikrospiller, må også våre ledere vise handlekraft og evne til å utpensle en tydelig strategi for håndtering av det som nå er i ferd med å vendes i retning av en europeisk katastrofe.

Sverre Nagell Bjordal

Ansvaret for å få en norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk på høyde med situasjonen hviler på statsministerens skuldre. Om det mannskapet han har tatt med seg på disse områdene er i stand til å håndtere utfordringene, er hans ansvar.

Den sittende regjeringen har gjort et stort poeng av at den har møtt mange utfordringer. Det er ikke problemet. Problemet er at hver og en av de utfordringene har vist oss at regjeringen ikke har evne til å møte dem. Det holder ikke.

Vi må ha en regjering som kan navigere i det farvannet vi nå beveger oss inn i, ledet av en regjeringssjef som er på høyde med situasjonen.

Vi kan ikke holde oss med en politisk ledelse som diller rundt med floskler om trygghet for folk, uten engang å finansiere opp vår egen lille våpenindustri i tråd med for lengst etablerte behov for kapasitetsøkninger.

Tiden er i ferd med å renne ut for Jonas Gahr-Støre.





