Nei Kolberg, SV løser ikke problemene

Ap-veteran Martin Kolberg og Dagsavisen mener at venstresiden i norsk politikk befinner seg i en politisk krise. De mener at en flertallsregjering bestående av Ap, Sp og Sv er det som må til for å redde venstresida.

Det er riktig at de fleste partiene på venstresiden i norsk politikk går tilbake fra forrige valg, men det er først og fremst Arbeiderpartiet som har skyld i det. Ikke en samlet venstreside.

Senterpartiet gjør for eksempel et godt valg historisk sett, og SV går fram fra forrige valg. I tillegg har Rødt etablert seg på et forutsigbart og stabilt nivå.

Forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre er at Ap sitter i regjering sammen med Sp, og Høyre gjør det ikke.

Hovedproblemet til venstresida er altså ikke at SV er utenfor et regjeringssamarbeid, men at Ap ønsker å føre den samme energipolitikken som Høyre. Begge partiene kjemper for en politikk som svekker nasjonal kontroll og som destabiliserer strømprisene i Norge.

Robin Tveit Robin Tveit er fylkesleder i Oslo Senterungdom og kommunestyrerepresentant i Ullensvang for Senterpartiet. (Privat)

Forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre er at Ap sitter i regjering sammen med Sp, og Høyre gjør det ikke. Energipolitikken til Ap og Høyre, som fører til prisvekst og inflasjon, går derfor utover Ap og Sp på valgresultatet – ikke Høyre, som sitter stille i opposisjon og later som ingenting.

Svaret er ikke altså ikke at SV trer inn i regjering, men at den nåværende regjeringa skjerper seg og går inn for å sikre stabile og konkurransedyktige strømpriser i Norge, sammen med resten av venstresida.

Da må håpløse prosjekter som elektrifisering av Melkøya skrotes.

Spørsmålet som Kolberg og Dagsavisen bør stille seg, er derfor ikke hvem som skal sitte i regjering de neste to årene. Spørsmålet som betyr noe er om Arbeiderpartiet er villig til å ta et nødvendig steg mot venstre i energipolitikken, eller om de skal fortsette å spille Høyre gode fram mot neste valg i 2025.





