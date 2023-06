Alle barn får enerom med foreldreovernatting

I Dagsavisen 6. juni skriver Hanne Svensrud i Løvemammaene at sykehuset har for dårlig tilbud når det gjelder barnas muligheter til å ha en forelder hos seg.

På Rikshospitalet har vi et eget sted for foreldreovernatting for de som ikke kan være på samme rom som barnet. På grunn av forberedelsene til Nye Rikshospitalet, har vi flyttet foreldreovernattingen til bygget som tidligere var pasienthotell.

Foreldrene får adgangskort for enten å gå «tørrskodd» innendørs til sine syke barn, eller for å komme seg inn i hovedbygget dersom de velger å gå over ankomsttorget.

Den første uka etter omlegginga var det på grunn av en misforståelse dessverre ikke alle som fikk dette.

En forelder som skal gå fra overnatting til Nyfødtintensiv, bruker nå et par minutter mer enn før, men fortsatt ikke mer enn fire-fem minutter. Det er beklagelig, men flyttingen var nødvendig for å forberede bygging av nytt sykehus.

Det er også verdt å merke seg at noen foreldre som skal til andre sengeposter har fått kortere gangtid enn før.

Vi har overnattingstilbud, men vi innrømmer at det ikke er optimalt. I dag må barn og foreldre dele rom med andre, overnatte på Ullevål hotell, hybler eller foreldreovernattingen på Rikshospitalet.

Dette vil bli betydelig bedre når Nye Rikshospitalet med tilhørende barne- og ungdomssenter står ferdig.

I sengeposter i barne- og ungdomssenteret på Rikshospitalet blir det 158 enerom med eget bad og seng for pårørende. Flere av rommene blir familierom hvor også søsken kan overnatte.

Vi får på Rikshospitalet 42 nyfødtintensivsenger der alle har mulighet for overnatting for pårørende. Mange blir også familierom. Vi får også 15 overnattingsplasser på Intensiv for barn (ti i nytt bygg og fem i eksisterende bygg).

Vi forstår at det er ulemper med endring i foreldreovernattingstilbudet i byggeperioden, men disse endringene er nødvendig for at vi skal få et godt tilbud for alle barn og ungdom på Nye Rikshospitalet.

