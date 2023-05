De siste ukene har det storma rundt Hardstyle DNA på Nedre Foss park i Grünerløkka bydel. Bymiljøetaten har tildelt festivalen, som etter planen skulle gjestes av mellom 3-4.000 mennesker, et område på knappe 4 mål.

Naboer til parken, næringsliv i området og vi i Rødt har stilt mange spørsmål rundt hvilke rutiner og krav som ligger til grunn når søknader om å leie kommunens parker og gater blir innvilget. Ingen av oss har fått et tydelig svar fra byrådet.

Nedre Foss park ligger sentralt på Grünerløkka, en bydel som er et av de tettest befolkede områdene i Oslo. Parken ligger nedsunket i en grop med primært hundrevis av boliger rundt.

I ganske umiddelbar nærhet ligger to barnehager, to lekeplasser, en avdeling av Foss VGS og Grüner ballplass med både basketballbaner og en liten fotballbane. Lekeplassene og ballbanen blir aktivt brukt av barn i bydelen i helgene, og Nedre Foss park er et av grøntarealene som blir mest brukt av befolkningen i bydelen.

Byrådet har lagt opp til at parken skal ha musikkfestivaler hvert år. I 2022 var det musikkfestival Vulkan Open Air. Da mistet beboere nattesøvn, småbarn turte ikke sove aleine og eldre gråt av fortvilelse. Festivalen fikk en massiv klagestorm mot seg, uten at det har fått konsekvenser.

I år har kommunen åpnet for flere festivaler i Nedre Foss park, der en av dem er arrangøren som fikk bruke parken i fjor. Dette gjøres på tross av massiv motstand fra nabolaget og motstand fra flere partier i Oslo bystyre.

Byrådet kan gjerne kalle oss for festbremser, men for oss er det viktigste at Oslo skal være en trygg, inkluderende og åpen by med et ekte lokaldemokrati.

I to år har naboer og lokalt næringsliv blitt en kasteball i et kommunalt system hvor ingen tar ansvar og uten at deres bekymringer blir tatt på alvor. Dette er uakseptabelt. For oss i Rødt virker det som at byrådet først og fremst er opptatt av å ta hensyn til arrangørene, og ikke til innbyggere som bor og lever i byen vår.

Og for å gjøre én ting helt klart først som sist: Rødt er verken mot kulturarrangementer eller musikk, liv og lyd i gatene og parkene våre. Det vi er sterkt kritiske til er at bydelens innbyggere, bydelsutvalg og lokalt næringsdrivende ikke blir rådført med og inkludert i avgjørelsene Bymiljøetaten tar.

Premissene for å få leie kommunens eiendom må være andre enn det de er i dag. Vi mener lokaldemokratiet skal veie tyngst.

Folkevalgte fra Rødt, både i Grünerløkka bydelsutvalg og i bystyret er bekymra for den økende bruken av at bydelens parker og gater leies ut til aktører som bidrar til at en stor del av bydelens innbyggere blir ekskluderte fra arrangementer som avholdes.

Det handler ikke om at vi er isolert sett negative til arrangement i seg selv, det handler om hensynet til innbyggerne, miljøet og lokalt næringsliv.

Et eksempel på dette er tivoliet Thomas Tivoli som arrangeres både på Grønland og i Sofienbergparken på sommerstid. Konseptet i seg selv er positivt og en fin mulighet for barn i bydelene til å bli tilbudt noe de kanskje aldri ellers får mulighet til å benytte seg av. Problemet kommer når prisene for en tur i karusellene eller en billett for å prøve seg på lykkehjulet ligger mellom 26 og 59 kroner.

Småpenger tenker kanskje noen, men for andre er dette mye penger. 59 kroner kan fort være en middag for familien på to, eller funnet av de brukte gummistøvlene barnet trenger til barnehagen på finn.no.

Det siste barn som vokser opp i fattigdom trenger, er at kommersielle aktører får innpass i bakgården deres, så de nok en gang blir mint på hva de ikke får mulighet til å være en del av.

Det Oslo trenger er flere åpne, inkluderende og familievennlige musikk- og kulturarrangementer, ikke flere bråkete og ekskluderende festivaler som okkuperer offentlige nabolagsparker og der alkohol og rus er i sentrum.

I lys av erfaringene det siste året mener vi i Rødt at det må etableres klare retningslinjer for hva slags arrangementer som er tillatt i en nabolagspark som Nedre Foss park.

Kun da kan beboere og lokalt næringsliv være trygge på at fremtidige arrangementer ikke er til sjenanse og belastning for omgivelsene, samtidig som de blir hørt av kommunen i deres prosess med å vurdere framtidige arrangementer.

Det er på tide at Oslo kommune og byrådet lytter til, og ivaretar hensynet til de som bor og lever i byen vår. Oslo skal være en by for alle.

