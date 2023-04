Må barna våre sove med hørselvern?

Nedre Foss park har alltid vært et grønt og sjelfullt område for oss som bor på Grünerløkka. Bymiljøetaten har skapt en urban, mangfoldig og grønn lunge som vi alle er stolte av og bruker hele året.

Derfor undrer jeg meg over at Bymiljøetaten skal ta parkområdet 15 år tilbake i tid med forfall, bråk og engstelighet.

Håkon Høye Håkon Høye er musikkartist og nabo til Nedre Foss Park. (Privat)

I slutten av april arrangeres Hardstyle DNA i Nedre Foss park. Omtrent fire tusen mennesker skal samles i parken i to dager. Arrangøren har tidligere uttalt at det skal buldres og bråkes med de beste lydsystemene og pyroeffekter.

Jeg er selv aktiv musikkartist og glad i ulike sjangre og kulturuttrykk. Den hardere musikkstilen som arrangøren reklamerer for, er ikke meg imot. Men som nærmeste nabo, musiker, tidligere lydtekniker og småbarnspappa reagerer jeg sterkt på at Bymiljøetaten har valgt å tillate det høye støynivået som arrangøren lover.

Forrige gang kommunen ga tillatelse til festivalen Vulkan Open Air på Nedre Foss park tok jeg selv db-målinger fra leiligheten vår, som kun har vinduer mot parken. Lydnivået hadde et gjennomsnitt på 95 dB, men betydelig høyere utover kvelden.

Et så høyt lydnivå regnes som skadelig over tid på enhver arbeidsplass. Vi hadde det på vår balkong gjennom hele langhelgen.

Med slike lydnivåer er det nærmest umulig ikke å bli forstyrret, selv med vinduene lukket. Skal du se på TV må du ta på hodetelefoner på et ganske høyt nivå for å overdøve lydnivået utenfor. Vi har to små barn på 4 og 8 år og under Vulcan Open Air i fjor var det ganske utfordrende for dem å sove under slike forhold.

Jeg kan ikke skjønne at ansvarlig byråd, Sirin Stav, tillater slike arrangementer i Nedre Foss park. Naboer og næringsliv i nærområdet har prøvd å belyse saken i media. Mange av byens politikere er svært skeptiske og mener slike festivaler bør flyttes til mer egnede områder. Bystyret har sagt nei til den kommende festivalen, men byrådet har ennå ikke fulgt opp.

Byråd Sirin Stav smykker seg med at hun er ombud for barns og nærmiljøets beste i sine sosiale mediekanaler. Men hvordan hun styrer byen og gir tillatelser til festivaler med helseskadelige lydnivåer, viser det motsatte.

Kjære byråd Stav: Gjør som bystyret sier. Ikke tillat festivaler i Nedre Foss park. Eller tenker du det er innafor at barna våre må sove med hørselvern i sine egne hjem?

