Neste år avslutter hun Øya-festivalen

Etter å ha spilt en rekke norske festivaler samt hatt omfattende internasjonale turneer i år, er Sigrid klar for en av Norges største konsertjobber, som avslutning på den årvisse Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo. Konserten på Øya-lørdagen blir en av få konserter i Norge i 2023, og den eneste på Østlandet, melder festivalen i en pressemelding.

Her kommer det også fram at det amerikanske kultbandet Devo og den britiske multikunstneren FKA Twigs vil stå på plakaten i 2023.

[ Se bildene og les alt om Øyafestivalen 2022 ]

Sigrid hadde et travelt år i 2022, som begynte for alvor med utgivelsen av albumet «How To Let Go» og konsert i Oslo Spektrum, før hun fulgte opp på utvalgte festivaler i Norge som OverOslo-festivalen og Slottsfjell. Internasjonalt har hun tidligere stått på Roskilde-scenen og Glastonbury, og har i år også hatt omfattende turnévirksomhet i blant annet England og USA. I et intervju med Dagsavisen tidligere i år la ikke Sigrid Raabe som hun heter, skjul på at det å komme ut etter pandemien ga en ny giv.

– Det handlet om å gi slipp og gå videre. På et tidspunkt blir man nesten redd for å glede seg til ting fordi man vet det kan bli avlyst. Det tror jeg spesielt musikkbransjen kjente på. Men nå er vi her, og jeg er veldig takknemlig for å være å være tilbake og ha fått livet mitt tilbake, sa hun da.

Sigrid i 2022, her på Slottsfjell. I 2023 kommer hun tilbake til Øyafestivalen. (Mode Steinkjer)

Sigrid har siden gjennombruddet med «Don’t Kill My Vibe» fått et betydelig internasjonalt fotfeste, og har også gjestet Øyafestivalen tidligere, som i 2019, det siste året før pandemien. «Dronningen av Øya kom enkelt kledd i singlet og jeans, men likevel er det ingen som glitrer sterkere enn Sigrid», het det i Dagsavisens anmeldelse den gangen, da hun spilte hovedscenen tidlig på dagen foran et rekordstort publikum. Neste år får hun selve hederstidspunktet på den samme scenen.

Øyafestivalens slipp nå like oppunder jul melder også om mer ukjente artister som Shygirl, Jockstrap, Caroline Polachek og Makaya McCraven. Fra før er Håkan Hellström, ARY, Beharie, Jonas Benyoub, Daufødt og Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra blant de bekreftede artistene.

[ Piknik med Veronica Maggio ]