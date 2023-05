Bunad: Levende tradisjoner krever levende hender

I år handler mye av bunadsdebatten i media om silkeskjorter i spreke farger, hårbånd, og om hva bunadspolitiet sier og mener. År etter år går vi i den samme runddansen, som handler om hva det koster å kjøpe en bunad. En kommersiell aktør byr opp til dans og bestemmer takt og antall repetisjoner.

Kan vi ikke heller snakke om hva det koster å tilvirke en bunad, og hvem som faktisk betaler?

Barbro Tronhuus Storlien er bunadtilvirker og styreleder i Norges Husflidslag. (Privat)

For det er ikke slik at en bunadtilvirker får fullt betalt for hver av de 180 timene, eller at det lønner seg å knytte sjalsknuter. Et knapphull kan ta 15 minutter å sy, etter oppmerking. Gang det med 50 og tenk på hva du faktisk burde betalt.

Diskusjonen om pris handler om manglende forståelse for en håndverkers hverdag og arbeidstid. Det å velge å jobbe med tekstiler og kulturhistorie er ikke ensbetydende med at man har økonomiske muskler til å jobbe gratis.

Bunadbruken i Norge er en del av vår immaterielle kulturarv. Det er en levende kunnskap som holdes i hevd ved å praktisere det, og er med på å holde smale håndverksfag i live.

Hvis vi fortsatt skal ha en levende bunadbruk i Norge, kan ikke årets debatt handle om du skal ha rosa eller blomstrete skjorte.

Restaureringsarbeidene ved Nidarosdomen har siden 1869 bidratt til viktig kunnskap om steinhoggerkunsten og istandsetting av bygg fra middelalderen. På samme måte har håndvevere, filigranssølvsmeder, skreddere og bunadtilvirkere oppdrag som ivaretar viktig kompetanse.

Hadde det ikke vært for disse hadde kunnskapen vi trenger for å lage en bunad forsvunnet for lenge siden.

Ingen ville lenger visst forskjellen på krunekret og krunesaum eller hvorfor fargen på strømpene til nordmørsbunaden heter potteblå.

Detalj av broderi på stakk til Bolsøybunad. (Barbro Tronhuus Storlien)

Som kurslærer i broderi- og bunadsøm oppmuntrer jeg deltakerne til å fortelle barn og barnebarn om hvor lang tid de har brukt på bunaden eller skjorta.

Vi må framsnakke verdien av at ting tar tid og at kunnskap tilegnes gjennom øving, prøving, feiling og årelang erfaring.

Det kan fremstå som greit å spare noen tusenlapper ved å få bunadene sydd i det store utland, men har vi i det lange løp råd til å miste denne kompetansen? Det tar kort tid å eliminere kunnskap, men lengre tid å bygge den opp igjen. Og har du egentlig lyst til å sende arvebunaden med konteinerskip til Kina?

I dag er det ikke mulig å ta en tekstil grunnutdannelse i alle norske fylker. Flere fylkeskommuner har valgt bort VG1 håndverk, design og produktutvikling og VG2 søm og tekstilhåndverk. Dermed har ungdom i flere fylker mistet muligheten til å ta svennebrev i viktige fag, og fylkeskommunene trenger heller ikke inneha oppdatert informasjon om veien en mulig praksiskandidat må gå.

Både gjennom fagopplæring og kursvirksomhet, er Norges Husflidslag en organisasjon som jobber aktivt for å ivareta en levende bunadtradisjon. Vi mener bunadbruken i Norge og håndverket tilknyttet bunadsproduksjonen er så unik i verdenssammenheng at det fortjener en plass på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Sammen med fire andre organisasjoner står vi bak søknaden som staten Norge via Kulturdepartementet har sendt til UNESCO i vår. Svaret får vi først i 2024.

I dag kan du fremdeles gå på kurs og sy mange bunader selv, eller du kan få kyndig hjelp av fagfolk med stor kompetanse og et ønske om å overleve som tradisjonshåndverker. Kan vi ikke heller fokusere på denne delen av bunadbransjen, og glede oss over immateriell kulturarv og den kulturrikdommen våre mer enn 450 ulike bunader utgjør?

Silkeskjortene er ikke problemet, problemet er at vi trenger flere som kan sy. Både skjorter, stakker og liv.

