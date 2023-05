Her har flest forsikret bunaden − og et klart råd

Det er konfirmasjonssesong, og nasjonaldagen nærmer seg. Da skal mange ta på seg den fineste, og kanskje dyreste, stasen de har, nemlig bunaden.

Dette er et kostbart plagg, med en verdi som kan spenne fra 45.000 til opp mot 70.000 kroner. Da kan det være kjipt om bunaden blir ødelagt én av de få gangene i året den blir brukt, blant annet 17. mai.

Flere forsikringsselskap tilbyr egne bunadsforsikringer, men er dette en absolutt nødvendighet, eller bare et sleipt salgstriks?

Tall fra forsikringsselskap tyder på at mange konfirmanter som er ferske bunadseiere, ikke har forsikret det kostbare festplagget. (CARINA JOHANSEN/NTB)

Isflekker og sølv på avveie

Ifølge tall fra forsikringsselskapet Fremtind, er det per i dag forsikret 14.594 bunader hvis vi tar utgangspunkt i Sparebank 1s kunder. Dersom vi ser på sammenhengen mellom konfirmanter og antall nye bunadsforsikringer, er det mange som velger å ikke forsikre festplagget.

Fylke Antall bunadsforsikringer Agder 471 Innlandet 1050 Møre og Romsdal 474 Nordland 1015 Oslo 1850 Rogaland 1049 Svalbard 6 Troms og Finnmark 885 Trøndelag 884 Vestfold og Telemark 1809 Vestland 896 Viken 4369

Laila Mamelund Aksland, produktsjef for forsikring i Sparebank 1 SR-Bank, forteller at typiske bunadsskader fra selve nasjonaldagen, er søling, det være seg rødvin, is og ketchup, samt mindre rifter og hull og at bunadssølv forsvinner.

− Mange tenker at innboforsikringen de har dekker bunaden dersom noe skulle skje. En innboforsikring kan dekke skader på bunaden i enkelte tilfeller, men her finnes det ofte begrensninger på sum, mens en egen bunadsforsikring vil gi full erstatning, sier Aksland til RA.

− Folk kan få seg en uheldig overraskelse om de tar for gitt at bunaden erstattes gjennom innboforsikringen. Vi anbefaler derfor at du sjekker hva forsikringen din dekker. Her vil, blant annet, verdien på bunaden være avgjørende, sier hun videre.

Laila Mamelund Aksland er produktsjef for forsikring i Sparebank 1 SR-Bank (privat)

− Du bør forsikre bunaden

Men sier hun dette bare for å selge bunadsforsikringer?

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi, en uavhengig medlemsorganisasjon som titt og ofte sjekker forsikringsvilkår og kommer med sine anbefalinger, er enig med Aksland i SR-Bank:

− Bunadene nå er veldig dyre hvis vi regner med alt som følger av sølv og utstyr. Det kommer fort opp i 50.000 til 60.000 kroner, og det er ikke alle innboforsikringer som dekker beløp av denne størrelsen. Så vi anbefaler folk å ha en egen forsikring på bunaden, sier Hamre til RA.

− I innboforsikringen er det gjerne tyveri av bunad fra hjemmet som dekkes, men slike forsikringer har ofte verdigrenser for enkeltgjenstander. Det vil si at dersom du har kostbare eiendeler, som bunad, malerier eller annet, bør du vurdere egne forsikringer på dette, utdyper Hamre.

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi (Malin Sofie Leirvik)

Dekker bunad med superinnboforsikring

Forsikringsselskapet If har lagt inn bunadsforsikring som en del av den utvidede, superinnboforsikringen deres.

− Vi prøver å gjøre det litt enkelt for folk. På 17. mai skal du tenke på flagg, pølser og is, ikke om du har forsikring på bunaden din. Vi dekker tap, uhell, tyveri og skadeverk på bunad med tilbehør. Dekningen gjelder i hele verden og har en egenandel på 500 kroner per hendelse, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, til RA.

− Med deres standard innboforsikring, har du dekning mot uhell, i tillegg til brann og tyveri, men da med høyere egenandel og enkelte sumbegrensninger. En reiseforsikring kan dekke tyveri eller tap av bunad ved mistet bagasje, men dekker ikke uhell ved bruk, legger han til.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If Forsikring (IF )

− Bunader skades i brann, ikke av is som drypper

Clementz mener derfor at det første du bør gjøre som eier av bunad og bunadsølv, er å sjekke hvordan dekningen er i innboforsikringen og reiseforsikringen du har.

− Alle gode innbo- og reiseforsikringer har gjerne dekninger som favner over mye av det som ligger i en egen bunadsforsikring. Men du må sjekke maksbeløp per enkeltgjenstander, samt egenandel. På vanlig innbo- og reiseforsikring kan egenandelen være høyere enn med bunadsforsikring. Har du en spesielt kostbar bunad, kan du «stange i taket» for maksbeløpet per enkeltgjenstand, sier han.

− Vi opplever at det er få uhellsskader på bunader, som rifter og softisflekker. Dette er gjerne ting som blir trukket fram som argumenter for å tegne bunadsforsikring, men i virkeligheten er det flere bunader som blir ødelagt i brann, ikke is som drypper, avslutter Clementz.

