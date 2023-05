Jeg vil kort kommentere denne meningsutvekslingen fra Pedersen som svar til Bjørn Olav Jahr.

Jeg var den første som i det hele tatt hjalp Viggo med å ta tak i denne saken. Ingen hadde noen gang løftet en finger for Viggo før 2007. Jeg er vel den eneste som har vært nært denne saken i hele perioden 2007–2022.

Jeg kan med 100 prosent sikkerhet hevde at uten Klomsæt ville ikke denne saken engang eksistert. Ingen ville sendt inn eller utarbeidet noen gjenopptagelsesbegjæring. Ingen advokat i verden ville fått gjenåpnet denne saken i 2010. Det var rett og slett utenkelig. Begjæringen fra Sjødin i 2015 ble ikke engang realitetsbehandlet i kommisjonen, men blankt avslått. Altså med Sjødin og uten Klomsæt. Pedersens mening om Klomsæt faller dermed i grus.

Alt var kjent for både meg og alle som engasjerte seg i gjenopptagelsen før Jahr sin bok. Men ingen klarte å få den informasjonen ut til pressen og folket.

Pedersen har vært viktig. Men han kunne ikke gjort noe på egenhånd. Han gjorde iallfall aldri noe forsøk på det før Klomsæt inviterte ham med på laget i 2008. Pedersen bisto med informasjon, dokumentgjenomgang, skriving av begjæring, og var absolutt en støtte og inspirator i saken. Han skaffet seg enorm oversikt i saken i perioden 2008–2010. Klomsæt var likevel motoren i saken hele veien og den som effektuerte alle Pedersens ideer, samt den som fant sakkyndige og fremskaffet rapporter fra disse. Klomsæt var den som utarbeidet den glimrende gjenopptagelsesbegjæringen allerede i 2010. All ære til Pedersen. Men aller mest ære til Klomsæt som jobbet døgnet rundt med denne saken.

Jeg vet det. Viggo vet det. Alle som kjenner saken vet det. Å hevde noe annet handler ikke om å belyse fakta. Det handler dessverre om jakten på æren og berømmelsen, og dessverre blir historien omskrevet betydelig.

[ Thomas Seltzer mener «bullshit-produksjon» må stanses: – Folk dør av denne utviklingen ]

Uten Jahr sin bok i 2017, ville aldri pressen reagert i det hele tatt. Det var ikke noe nytt i Jahr sin bok. Det stemmer. Alt var kjent for både meg og alle som engasjerte seg i gjenopptagelsen før Jahr sin bok. Men ingen klarte å få den informasjonen ut til pressen og folket. Før Jahr sin bok. Det var absolutt ikke noe som var i ferd med å endre seg i synet på denne saken noe sted før Jahr sin bok. All ære til Jahr for den glimrende boken som førte til at kommisjonen måtte realitetsbehandle begjæringen fra 2017. Fordi media ville se kritisk på en avvisning nok en gang. Det førte til gjenopptagelse. Det handlet definitivt ikke om hvilken advokat som representerte Viggo i 2017.

Det vet jeg. Det vet Viggo. Og det vet alle som har vært engasjert i denne saken.

Det er flere som bidro med viktig arbeid. Advokat Sjødin var jo den som holdt i saken som advokat fra 2014. Nevnte Pedersen primært frem til 2010, men også som støttespiller for Sjødin i tiden etter det frem til 2021. Han holdt dog i alle år en lav profil utad fordi han var journalist og var uttalt redd for å bli synliggjort i dette arbeidet.

Halvard Sivertsen og Mikkel Tronsrud var helt klart de som bidro mest med tanke på ny informasjon og nye analyser i begjæringen fra 2017, men den var likevel basert på gjenopptagelsesbegjæringen fra 2010.

Til sammen et enormt arbeide.

[ Ni ting du lurer på om kokain (+) ]

[ Når den du elsker skader deg (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen