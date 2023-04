Helseforsikring er bærekraftig

På lederplass 11. april slo Dagsavisen fast at privat helseforsikring skaper et klasseskille i helsevesenet. Som Nordens største forsikringsselskap, og den største leverandøren av helseforsikring i Norge, reagerer vi på fremstillingen og misforståelsene lederen bygger på.

Norge har et av verdens beste offentlige helsevesen. Men det offentlige helsevesenet står i en stadig mer bredbent spagat. Behovet for helsetjenester øker, i takt med at en stadig større andel av befolkningen blir eldre og lever lenger.

Helseforsikring er ikke, og har aldri vært ment å være, en erstatning for det offentlige helsevesen.

Når forsikring finansierer behandling for de som trenger helsehjelp, tar vi pasienter ut av den offentlige køen og tilfører midler til det private helsevesen. Slik betaler vi for å øke den totale kapasiteten i helsevesenet.

De som venter på hjelp fra det offentlige rykker framover, da køene blir kortere og ventetiden går ned. Slik har helseforsikringer i mer enn 25 år avlastet offentlig helsevesen.

For baksiden av et offentlig helsevesen med begrenset kapasitet er prioritering etter behov. Det er riktig å prioritere de alvorlig syke, de med livstruende og akutte tilstander som ikke kan vente, men ventetiden øker stadig for alle andre. Og selv om plagene ikke er livstruende, blir mange sykemeldt.

[ Sandra Lillebø: Jeg fikk et spørsmål fra fastlegen man ikke skulle tro var mulig å få i Norge ]

Rundt hver fjerde kunde som kontakter oss for hjelp er 100 % sykemeldt, vanligvis på grunn av muskel- og skjelettplager og psykisk sykdom – områdene med lengst ventetid i det offentlige.

For en norsk arbeidsgiver er regnestykket enkelt. Ett år med helseforsikring for en ansatt koster omtrent det samme som én dag med sykefravær. Da lønner det seg å investere i rask tilgang på helsehjelp.

For samfunnet gir dette også en enorm gevinst, med en reduksjon i sykepengeutbetalinger på flere milliarder kroner årlig.

Pensjon er et godt eksempel på et etablert samarbeid, der den offentlige folketrygden suppleres med ordninger gjennom arbeidslivet. Helseforsikring bygger på samme prinsipp, der norske arbeidsgivere supplerer offentlige ordninger.

Vårt mål er å skape et mer bærekraftig helsevesen og arbeidsliv, både ved å forebygge sykdom og sikre rask hjelp til dem som trenger det.

Vi håper at debatten om offentlig og privat helsevesen fremover kan handle om hvordan vi kan utfylle hverandre og jobbe sammen, for å hjelpe flest mulig til å holde seg friske og i arbeid.

[ Klara Døving: «Vi er ikke på vei mot et todelt helsevesen. Vi er allerede der» ]

[ NHO svarer: Norge har et av de minst privatiserte helsevesenene ]