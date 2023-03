Vi må møte India med «Det nye Norge»

Som perler på en snor drar vestlige statsledere til India i jakten på nye markeder. For seks uker siden var vår egen næringsminister i India med en næringslivsdelegasjon.

Og så kom den tikkende bomben: filmen «Mrs. Chatterjee vs. Norway».

Jeg vet hva jeg ville tenkt om filmen het «Mrs. Chatterjee vs. Sweden» eller «Mrs. Chatterjee vs. Denmark» – og den trendet i sosiale medier i fire uker. Stakkars Sverige eller Danmark ville jeg tenkt. Nå får de kjørt seg.

Det kan godt hende at alt ikke er riktig fremstilt i filmen. Det er også vanlig at dramafilmer kan være unyanserte, ekstremt svart-hvitt og sette sakene på spissen. De fleste vet at Norge er en «good guy» i nasjonssammenheng. Så hva gjør vi når vi defineres som «bad guy»?

Vi er et land som er blitt mer mangfoldig, og vi har vår egen sterke «soft power».

«Public diplomacy» har eksistert som et begrep i lang tid, som en beskrivelse av arbeidet med å bygge positive relasjoner over landegrensene. I en globalisert verden med økende kamp om ressursene har også begrepet «Nation Branding» blitt mer aktuelt. I begrepet legges det til grunn at de assosiasjonene utlandet har til en nasjonal merkevare vil påvirke de fleste handlingene i forhold til dette landet.

Norske myndigheter vil at en sterk nasjonal merkevare skal bidra å tiltrekke arbeidskraft, kapital, kunnskap, talenter og turister til Norge.

Nasjonal omdømmebygging handler mye om å få positiv omtale. Det vi opplever nå, er det man ønsker minst, nemlig negativ omtale. Når norsk omdømme som nasjon, blir satt så på prøve slik det blir nå, er tiden inne for å tenke nytt og utenfor boksen.

Når ambassadøren til India gir uttrykk for at filmprodusentene bak «Mrs. Chatterjee vs. Norway» takket nei til ulike forslag og dialog med norske myndigheter, burde det i seg selv være nok til at det begynte å lyse rødt i det norske Utenriksdepartementet.

Vi er vitne til et helt nytt India i dag, sammenlignet med bare for fem år siden. Og vi har også et annet Norge i dag. Med mange nye og yngre stemmer innenfor næringsliv, kultur og media. Vi er et land som er blitt mer mangfoldig, og vi har vår egen sterke «soft power».

Quick Style tok verden med storm med mer enn 100 millioner visninger på både Instagram og TikTok. I fjor fikk dansegruppen den indiske sangen «Kala Chashma» til å trende på alle sosiale medier. Det har gjort at de har klart å bygge seg opp en stor tilhengerskare også i India.

I forrige uke skapte dansegruppen store bølger i Mumbai. Det var deres første opptreden i India. Karpe på den andre siden er en av Norges aller største musikkartister. Karpe har også en link til India, siden en i gruppen har indiske aner.

Bollywood er verdens fremste filmindustri. Likevel er det nye mangfoldige Norge mer enn gode nok til å treffe hjertene til indiske millennials og gruppene vil kunne skape store overskrifter på sine egne premisser.

Vi må møte India med det nye tankegodset, med «Det nye Norge». Tiltakene fra Utenriksdepartementet kunne vært mange flere og også sterkere. Ved å invitere yngre og nytenkende stemmer om bord. Målet ville vært å bygge troverdighet gjennom å vise inderne hva Norge faktisk står for i denne sammenheng.

Norge er rangert som verdens beste land for barn i flere rangeringer. Vi har et barneombud for barn. Globale indekser erklærer ofte at Norge er verdens beste land å være barn i, og det er ikke kontroversielt å påstå at barns rettigheter i stor grad er realisert i Norge.

I Child Development Index scoret Norge gjennomsnittlig best på spedbarnsdødelighet, underernæring, skoleoppmøte, barnearbeid, tidlig ekteskap, ungdomsfødsler, konfliktdrevet tvangsflytting og barnedrap. Dette er forhold som har stor betydning for indere.

India er den tredje raskest voksende økonomien og den femte største økonomien i verden. Når norske nasjonale interesser i India blir satt på prøve slik det blir nå, er tiden inne for å tenke nytt. Og for å tenke nytt i denne sammenhengen trenger vi først og fremst å bygge opp kunnskap om India.

Tiden er godt moden for å tenke nytt og innovativt i møte med det moderne India og det nye, mangfoldige Norge.

