Hersketeknikker fra Robert Steen

I et oppsiktsvekkende belærende og nedlatende innlegg tyr helsebyråd Robert Steen til hersketeknikker særlig kvinner utsettes for i et forsøk på å forklare hvorfor det er viktig for Arbeiderpartiet å ta valgfriheten fra folk i livets siste sårbare fase.

Du må gjerne argumentere for din egen feilslåtte politikk Robert Steen, men spar meg for den liksomjoviale arrogansen.

Du er «skuffet» når du sier jeg «begrenser debatten om eldreomsorgen i Oslo til kun å handle om fotballpub.» Hvis det er det du sitter igjen med etter å ha lest innlegget mitt blir jeg oppriktig bekymret.

Ingen skal kritisere Arbeiderpartiets eldrepolitikk i Oslo. I hvert fall ikke jeg, siden jeg ifølge byråden ikke vet hva jeg snakker om. «De som kjenner oslopolitikken bedre» (enn meg) vet godt at Arbeiderpartiet i byråd fra dag en har vært opptatt av å heve kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene.» skriver byråden.

Ja, hvordan synes han selv situasjonen ved Ullern helsehus er? Den ene tragiske historien om forholdene ved det kommunalt drevne tilbudet avløser den neste.

Det er så vi nesten ikke kan tro det er sant. Fem ganger har Høyre spurt byrådet om de er trygge på at pleietrengende eldre i Oslo får det tilbudet de har krav på. Fem ganger har de svart ja. For hver gang byens innbyggere har blitt forsikret om at alt er under kontroll har nye tragiske historier dukket opp i pressen.

Situasjonen ved Ullern Helsehus seiler nå opp til å bli den kanskje største skandalen innen eldreomsorgen i Norge på mange år, og Robert Steen er ansvarlig byråd. Hva han har visst og gjort for å forhindre tragediene vi har lest om vil stå sentralt når det i slutten av måneden blir høring om situasjonen.

Steen mener ordene mine er «uten substans». La oss teste substansen i noen av hans egne ord og påstander. «Under det borgerlige byrådet var det normal praksis med anbudskonkurranser, der de kommersielle aktørene med tjukke lommebøker (sic) vant alle anbudene på basis av lavest pris.» De som kjenner oslopolitikken bedre enn Steen vet at dette er feil.

Anbudene var basert på en vekting mellom pris, kvalitet, erfaring osv. Omdømmet og kvaliteten til sykehjemmene som ble konkurranseutsatt bedret seg raskt når nye innovative krefter ble sluppet til. Det er ingenting som hindrer dagens byråd å konkurranseutsette driften av kommunale sykehjem og stille krav om at de ansatte skal ha samme lønns- og pensjonsrettigheter som kommunens egne, men det ønsker ikke Ap-byrådet.

De stiller heller ikke slike krav til de ideelle aktørene som drifter sykehjem for kommunen. Dette understreker bare at Arbeiderpartiet er i lomma på Rødt og SV i dette spørsmålet. Frykten for at noen skal tjene noen kroner på å levere et godt tilbud til byens eldre er sterkere enn ønsket om et best mulig tilbud.

Steen skryter av at Oslo kommune senere i år åpner demenstilbudet Dronning Ingrids hage på Tøyen. Det er flott, men det de som kjenner oslopolitikken bedre enn Steen vet er at det er oppfølging av den aller første demensplanen for Oslo som ble vedtatt mens Høyre satt ved makten i 2014. Det er fint og nødvendig at tilbudet åpner, om enn to år forsinket. Ideen er hentet fra Nederland, og derfor ikke noe verken Arbeiderpartiet i Oslo, eller Høyre, kan ta æren for å ha funnet opp. At byrådet følger opp bystyrets vedtak fortjener Steen ingen diplom for.

Steen skryter videre av at byrådet setter av midler til «å styrke arbeidet med ernæring og munnhelse i hjemmetjenesten.» Det er også fint, men de som kjenner oslopolitikken bedre enn Steen vet at det kommer som konsekvens av forslag Høyre har fremmet i bystyret, og fått flertall for.

Det er altså ikke slik at alt vett og forstand er samlet i hodet på Arbeiderpartifolk. Ikke Høyrefolk heller for den saks skyld. Det trenger du ikke være utdannet lege for å vite. Jeg ser frem til gode og saklige debatter om pleie- og omsorgstilbudet i Oslo det neste året, men jeg godtar ikke å bli behandlet som en politisk lettvekter som ikke kan så mye om krig og fred og politikk og sånn.

Robert Steen har fått tilsendt kritikken fra Anne Lindboe.

