Best mulig, ikke billigst mulig

Anne Lindboe, jeg er glad for all debatt om eldreomsorgen i Oslo. Samtidig er skuffelsen stor når du kun begrenser det til å handle om langtidssykehjem med mulighet for «fotballpub» (Dagsavisen 21. desember).

De som kjenner oslopolitikken bedre, vet godt at Arbeiderpartiet i byråd fra dag én har vært opptatt av å heve kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene.

Under det borgerlige byrådet var det normal praksis med anbudskonkurranser, der de kommersielle aktørene med tjukke lommebøker vant alle anbudene på basis av lavest pris. Det skjedde på bekostning av dårligere lønns- og pensjonsvilkår til de ansatte.

Når vi først er innom «fotballpub» på Manglerudhjemmet, et sykehjem for pasienter med demens, så er det besluttet at disse beboerne skal flyttes til Dronning Ingrids hage på Tøyen i andre kvartal 2023. Det er et splitter nytt langtidssykehjem utformet som en landsby og spesialtilpasset nettopp for denne gruppen.

Her vil de blant annet finne frisørsalong, kafé og butikk i trygge omgivelser. Med dette konseptet går vi bort fra ideen om sykehjem som en institusjon, men heller som en landsby som har mer å by på enn bare en «fotballpub».

Siden 2015 er fire sykehjem blitt re-kommunalisert. Det har sørget for bedre lønns- og pensjonsvilkår til de ansatte med en gjennomsnittlig lønnsøkning på 40.000 kroner, blant annet på Manglerudhjemmet. Det betyr mye for de ansattes motivasjon til å yte best mulig.

Sykehjem i kommunal regi bidrar også til mer forutsigbarhet og stabilitet i arbeidshverdagen til den enkelte. I tillegg er også våre sykehjem styrket med 110 årsverk og det er ansatt 500 flere årsverk i hjemmetjenesten – slik at de eldre som ønsker å bo hjemme lengst mulig skal ha mulighet til det. Det er også satt av midler i neste årsbudsjett til å styrke arbeidet med ernæring og munnhelse i hjemmetjenesten.

Dette ville ikke ha vært mulig uten å innføre en moderat eiendomsskatt, som Arbeiderpartiet gikk til valg på i 2015 og som Høyre har vært sterke motstandere av. Da er det påfallende at Høyre i de siste budsjettrundene har fremmet sine alternative budsjetter med inntekter fra eiendomsskatten.

Høyre er opptatt av å snakke om bedre eldreomsorg. Men ordene er uten substans når de i sine alternative budsjetter opererer med et generelt rammekutt i kommunen på nærmere 190 millioner og lavere lønn til de ansatte ved å kommersialisere sykehjemmene.

Dette lover ikke godt når vi vet at nyutdannede sykepleiere oppgir lav lønn som en av hovedårsakene til at de ikke vil jobbe på sykehjem og i hjemmetjenesten. Det bekymrer meg når vi vet at vi allerede har mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor pleie og omsorg. Alt i alt vil våre eldre få vesentlig dårligere tjenester med Høyres modell.

Vi blir flere eldre i byen, fram til 2040 vil befolkningen over 67 år øke med omtrent 50 %. Derfor arbeider byrådet langsiktig og målrettet for å sikre gode velferdstjenester som er bærekraftige over tid.

Løsningen er ikke å sitte bakpå, forvalte et «anbudsregime» og overlate tjenesteutvikling til de kommersielle aktørene. Det er feil bruk av fellesskapets midler.

Jeg er derfor usikker på om Høyre vet hva som er best for deg, meg og oss.