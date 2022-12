Psykisk helse skal vernes

«Vår felles helsetjeneste skal formes etter folks behov, vurderinger fra fagfolka og politiske beslutninger». Det er jeg helt enig med Seher Aydar i. Jeg er derimot ikke enig i at jeg kan detaljstyre helseforetakene våre, slik hun tar til orde for i sitt innlegg i Dagsavisen 12. desember.

Som i andre sektorer vil det bli nødvendig med omstilling og tiltak i sykehusene våre for å håndtere pris- og lønnsveksten. Budsjettet for neste år er stramt. Men selv om det er stramt, har vi funnet rom for å styrke psykisk helse og rusfeltet med 150 millioner kroner.

I tillegg kommer 150 millioner til sykehusene som skal styrke døgnbehandlingen der. I nysalderingen for inneværende år økes også budsjettet til sykehusene med 2,5 milliarder kroner.

Det betyr to ting: For det første at det fortsatt vil være rom for helt nødvendige investeringer og vedlikehold neste år. For det andre vil det sette sykehusene bedre i stand til å følge opp prioriterte grupper, og her vil jeg særlig fremheve psykisk helsevern.

Vi jobber for at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har psykiske helseplager skal få god og lett tilgjengelig hjelp. Dette er særlig viktig for barn og unge. Barn og unge som venter lenge på hjelp kan utvikle mer alvorlige vansker. Et viktig mål er derfor at barn og unge får rett hjelp til rett tid på rett sted.

Neste år legger vi fram en ny opptrappingsplan for psykisk helse.

Neste år legger vi fram en ny opptrappingsplan for psykisk helse. Planen skal omfatte hele befolkningen – både barn, unge, voksne og eldre. Det vil være tre hovedområder i planen: Helsefremmende og forebyggende arbeid, mer tilgjengelig og nær hjelp og styrket tilbud til dem med alvorlige og sammensatte behov.

Vi vil sikre tilstrekkelig med døgnplasser for dem som i perioder trenger det og stanse nedbyggingen av døgnplasser. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å analysere fremtidige behov for tjenester fra psykisk helsevern som innspill til den kommende opptrappingsplanen.

Og så må vi ikke glemme at vi har en historisk satsing på fastlegeordningen. Bedre tilgjengelighet og oppfølging hos fastlegene vil komme pasienter med psykiske plager og lidelser til gode.

Fastlegen kommer ofte inn tidlig, slik at man kan få hjelp før utfordringene blir alvorlige. I tillegg er fastlegen viktig for behandling og oppfølging av dem som har langvarige og alvorlige utfordringer.

Det omtales i flere medier mulige innsparinger i psykisk helsevern over hele landet. Jeg vil som helseminister både minne om at psykisk helse er en prioritet for denne regjeringen, og jeg vil gi føringer om det i mine oppdrag til tjenesten.





