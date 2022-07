Forlenger gode relasjoner livet?

Det er et velkjent fenomen at gode relasjoner basert på gjensidig respekt, kjærlighet og et genuint ønske om å ivareta relasjonen er viktig for god livskvalitet.

Paradoksalt nok lever vi samtidig i et samfunn der direkte kontakt med andre mennesker i stadig mindre grad er blitt nødvendig for at hverdagen skal gå rundt.

Med bakgrunn som norskpakistaner er jeg ofte i landsbyen i Pakistan. Her får jeg inntrykk av at folk til tross for sosiale og økonomiske vansker, ofte kjenner på trygghet og verdi i livet. Det som fremkommer bekrefter mitt inntrykk; de er sosiale i så stor grad at det stimulerer deres psyke positivt.

Vi vet at det å kommunisere verbalt så vel som ikke-verbalt kan stimulere ulike hjernedeler på en gunstig måte. Det gir i tillegg følelse av tilhørighet og av at hvert enkelt individ er en del av noe større.

Det går fortere og er mer lettvint å tekste, sende Snapchat-melding eller kommentere under innlegg på Facebook.

Nyere forskning viser at det ikke bare dreier seg om de dypeste og sterkeste medmenneskelige tilknytningene. Faktisk er det å ha gode kollegaer, gode naboer, å snakke med noen i butikken eller på apoteket også en del av den totale summen som resulterer i god livskvalitet.

I tillegg kommer andre faktorer som god fysisk helse, interesser og hobbyer, fysisk aktivitet og følelsen av å forstå sin plass i samfunnet.

Afroz Akram Shah er lege i psykiatri. (Privat)

I min jobb som lege i psykiatrien har jeg av og til pasienter som bevisst eller ubevisst kommuniserer at de mangler sosiale stimuli. Nettbasert skolegang, en hektisk hverdag med mange gjøremål, fokus på individet som frakoblet fra omverdenen fordi «du» må komme deg videre i livet. Det er tidvis lite snakk om at «vi» skal komme oss opp og fram i livet.

Jeg mener med andre ord at «jeg» har overtatt for «vi», slik at man blir stadig mer selvsentrert: Det kan igjen medføre et distansert forhold til fellesskapet.

Den mellommenneskelige kontakten som folk hadde før dataalderens inntog har avtatt. Det går fortere og er mer lettvint å tekste, sende Snapchat-melding eller kommentere under innlegg på Facebook. Jeg mener man kunstig fyller et behov som egentlig bare oppnås til fulle når man møter andre mennesker ansikt til ansikt.

Å se noen på en skjerm kan aldri erstatte det direkte møtet der man ser, hører og opplever den andre med mange sanser samtidig. Dessuten har alle appene overtatt så mange funksjoner i livene våre at vi nesten ikke trenger å ha kontakt med andre mennesker i det hele tatt for å få hverdagen til å fungere.

Men dette har en kostnad: Evnen og muligheten til å knytte langvarige og robuste relasjoner svekkes.

Forskning viser at mennesker opplever å ha færre og færre relasjoner å støtte seg på når livet blir vanskelig gjennom for eksempel sykdom og krevende utfordringer. Altså hendelser som er en uunngåelig del av det å leve. Ensomhet har vist seg å øke stressnivå, svekke søvnkvaliteten og gi rom for depressive og engstelige tendenser.

Jeg ser ofte i mitt arbeid at mennesker med en isolert hverdag opplever et tomrom der de mangler følelsen av å tilhøre fellesskapet.

Løsningen kan være enkel, men man må forholde seg til en verden og en hverdag der mye av kommunikasjonen vil foregå digitalt. Det man allikevel kan gjøre er å være mer tilgjengelig, åpen og ha en lavere terskel for å slå av en prat med både kjente og fremmede i hverdagen.

Å se til at naboen har det bra eller om noen trenger hjelp med handleposene. Det kan dessuten være en tanke å delta på lokale sammenkomster, spørre en venn om å ta en kaffe og aktivt ivareta både familiære relasjoner og relasjoner man har etablert i løpet av livet.

Man bør kanskje anse dette som en investering i livskvalitet i hverdagen, og især i faser der lite annet enn trygge og stabile relasjoner er det man trenger.

