«Porno 2022» – for nyansert?

Først og fremst må vi si at vi er glade for å se at TV-serien vår engasjerer. Vi ønsker en større debatt om porno hjertelig velkommen, da vi sårt trenger en bedre offentlig samtale om et tema som er så inngripende i nordmenns hverdag. Forfatterne av innlegget i Dagsavisen (tirsdag 24. mai) mener vi ikke er nyanserte og tydelige nok på at det først og fremst er kvinner forholdene i pornobransjen går ut over.

Men vi mistenker at nettopp vår nyanserte tilnærming til porno er det vi nå kritiseres for.

Programleder i Porno 2022, Emilie Teige Skrattegård, og programredaktør Mirja Minjares.

I vår serie møter vi unge norske kvinner som forteller om å ha pushet grensene sine for langt ved å lage porno selv, flere pornomotstandere som kjemper for avskaffelse og viser at 5.000 kvinner over en tyveårsperiode er blitt filmet under pressede forhold av pornomogulen Pierre Woodman – samt konfronterer ham med de rystende anklagene som har kommet mot ham.

Men vi har også med den norske kvinnelige pornoprodusenten som arbeider for å lage sunn porno, den finske kvinnen som drømmer om å bli pornostjerne – men som understreker at hun er svært privilegert – og unge norske kvinner som finner sitt pornoforbruk ganske uproblematisk.

Vi mener det er gjennom dette vi svarer på journalistikkens oppgave: Å formidle et ærlig bilde som gjør at befolkningen kan ta veloverveide valg og være aktive i samfunnsdebatten.

Det er ingen henvisninger til faktakilder i innlegget til Lightup. Det er ikke overraskende.

Udokumenterte påstander er noe vi har møtt mye i vår research. Det er også vanskelig å finne gode vitenskapelige kilder, da mye av forskningen er mangelfull og ofte går ut for å finne bevis heller enn å utforske.

Frøvik og Torstensen nevner PTSD og høy selvmordsrate blant personer i pornobransjen. Noe forskning viser dette, og det er bekymringsfullt. Annen forskning – som artikkelen «Pornography Actresses: An Assessment of the Damaged Goods Hypothesis» i Journal of Sex Research – viser til at pornoutøvere har generelt høyere livskvalitet enn gjennomsnittsamerikaneren.

Pineapple Support, en ideell organisasjon som tilbyr gratis psykisk helsehjelp til de i pornobransjen, viser til at for mange utøvere er samfunnets fordømming en vel så stor årsak til psykisk uhelse som selve arbeidet. Forskningen er med andre ord på langt nær så entydig som Lightup fremstiller den.

Kritikken mot at eksempelvis Onlyfans-utøvere og andre får snakke om sitt virke i serien vår, får vi ikke til å henge på greip, da det er en selvfølge å skulle intervjue førstehåndskilder. Vi viser også til at disse er blitt stilt kritiske spørsmål.

Pornobransjen er enormt vanskelig å regulere, noe innleggsforfatterne nok er mer klar over enn de fleste. Derfor mener vi at vi må appellere til det man faktisk kan gjøre. Vi gir for eksempel innsikt i hvordan sosialt engasjement presset Pornhub til å fjerne mesteparten av videoene sine i 2020.

En slik makt har også vi til å pushe våre folkerepresentanter til å regulere hvilken porno som er tilgjengelig for befolkningen. Gjennom de ovennevnte møtene med pornoutøvere og produsenter får også forbrukerne innsikt i at det er mulig å finne frem til porno som er laget under avklarte rammer.

Lightup mener altså at det er en ansvarsfraskrivelse å oppfordre seerne til å forstå at klikk – eller mangel på dem – er makt over hva som skapes.

Vi mener det stikk motsatte: Det er styrkende for folk å få innsikt i hvilken rolle de spiller i det store bildet. Gir vi barn og unge kun en pekefinger, vil porno miste noe av sin appell som aktuelt tema å snakke om.

Serien vår er kun ett bud på informasjon til unge om porno, og vi håper seksualitetsundervisningen i skolen vil plukke opp ballen. Hvis flere lander godt på hva de mener, med bakgrunn i kunnskap, vil flere våge å ytre seg om det.

For å få til dét trengs nettopp nyansene.

