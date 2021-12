Jeg kommer aldri til å svikte marka

Dagsavisen har publisert et leserinnlegg fra tre engasjerte naturvernere, Magne Lindholm, Helge Braathen og Germund Andersen. Innlegget uttrykker en sterk bekymring for den pågående reguleringsprosessen i Grefsenkleiva.

I leserinnlegget påstås også en del om SV, og mine motiver. Dette kommer oppå en allerede svært opphetet debatt mellom idretten og naturvernerne.

Det er behov for litt oppklaring.

Området det er snakk om i denne reguleringen er en skibakke i Grefsen- og Trollvannskleiva. Det har vært en bakke der siden 1930-tallet. På tross av den langvarige aktiviteten har ikke området vært regulert til idrettsanlegg.

Nå trenger bakken en oppgradering for å kunne møte dagens behov og krav for skibakker. For å kunne gjøre det, må bakken reguleres. Utfordringen er bare at skibakken ligger i marka.

Kan vi komme frem til en løsning som både gjør det mulig å oppgradere bakken og samtidig tar vare på marka? Jeg vet ikke ennå, men jeg er innstilt på det.

Men da er det viktig at man lytter før man roper krise.

I politikk er det alltid viktig å få fram fakta og god informasjon. Høre på begge sider i saken. Jeg mener det er viktig at vi som politikere gjør det før vi fatter beslutninger. Men jeg har vært tydelig på to ting:

1. Byrådserklæringens formuleringer om at vi ikke skal bygge nye eller utvide eksisterende idrettsanlegg i marka ligger fast. Det betyr at jeg ikke kommer til å fremme et reguleringsforslag for byrådet eller bystyret som er i strid med min egen byrådserklæring – en erklæring som jeg for øvrig selv var med å skrive. Dette vet kronikkforfatterne svært godt.

2. Bakken må reguleres til sitt formål. Om bakken ikke reguleres, kan den ikke bestå som skibakke.

Det pågår nå en reguleringsprosess der alle fakta, innspill og motforestillinger skal frem. Det er en reguleringsprosess som Bymiljøetaten har ansvaret for. Jeg har bedt dem være ekstra oppmerksomme på innspillene fra naturvernorganisasjonene og byrådserklæringen. Planforslaget er nå ute på høring, og er ennå ikke kommet til politisk behandling. Jeg kan allerede nå si vi kommer til å gå grundig gjennom alt.

Kronikkforfatterne reagerer også på et svar jeg har gitt til bystyrerepresentanten Siavash Mobasheri den 18.11 om Grefsenkleiva. De påstår at svaret er en full støtte til planforslaget.

Det er helt feil.

Svaret er et rent faktasvar der alle spørsmålene blir svart ut sannferdig. Jeg hadde faktisk reagert på meg selv om jeg hadde gått inn i svaret og endret på fakta for at det skulle passe et gitt politisk narrativ.

Magne, Helge og Germund er tre svært rutinerte naturvernere med lang erfaring. De vet hvordan reguleringsprosesser fungerer og ikke fungerer. De vet også hvordan man skal påvirke en reguleringsprosess før den kommer til politisk behandling. Det gir dem mye definisjonsmakt (som er bra. De er tross alt opptatt av marka!) Men det er uansett viktig at politikere hører på alle innspill fra berørte parter i en sak, før de fatter en beslutning.

Min oppfordring er å slutte å hevde at jeg som SV-byråd har en skjult agenda overfor mitt parti og byens naturvernere. At jeg har skjulte planer om å rasere marka. Det har jeg ikke og det tjener ikke saken å insinuere sånt. Jeg håper vi klarer å finne en løsning som både gjør det mulig å oppgradere skibakken, tar vare på marka og som er innenfor byrådserklæringens bestemmelser. Da er de lokale naturvernorganisasjonenes innspill viktige.

La oss starte med å være redelige.

