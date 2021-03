Et stort løft for barn og unge

Denne regjeringen ønsker at barn og unge – uansett om de bor på Hitra, i Groruddalen, Tromsø, Moss eller et annet sted i landet – skal få gode kunst- og kulturopplevelser. Mange steder er barn og unges tilgang på slike opplevelser i for stor grad avhengig av tilfeldig planlegging eller hva slags bakgrunn foreldrene har.

Det vil vi gjøre noe med.

For første gang i historien legger en norsk regjering fram en stortingsmelding om kunst og kultur for, med og av barn og unge. Vi har hele tiden ønsket medvirkning fra de det gjelder, og så mange som 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk. Hele denne stortingsmeldingen er slik basert på barn og unges egne erfaringer.

Kultur er mer enn underholdning og fritidssysler, men i Norge har vi ikke vært flinke nok til å anerkjenne det i kunst- og kulturtilbud til barn og unge. Barn og unge fortjener det aller beste av kvalitet og det må være i offentlighetens interesse og i den offentlige kulturdebattens interesse å løfte frem viktigheten av hva som blir skapt og formidlet for barn og unge.

I denne pandemien kjenner mange av oss på et tomrom når kulturen står på pause.

Fraværet av nye inntrykk oppleves som et tap, og mange har virkelig fått erfare hvor mye kunst og kultur faktisk betyr i hverdagen. Å ikke kunne spille sammen, danse sammen eller sette opp skolerevy sammen sier oss noe om hvor mye fellesskap som ligger i kunst- og kulturopplevelser.

Gjennom kulturen utvikler vi oss som mennesker og utvider vår forståelse av verden. Derfor er det viktig for denne regjeringen å legge til rette for et mangfoldig kulturliv der barn og unge kan oppleve, delta, skape, lære og mestre.

Vi mener at det ikke er barns bosted, bakgrunn, funksjonsnedsettelser eller familieøkonomi som skal avgjøre hva slags kulturtilbud de skal få. Det var også noe av det de unge la mest vekt på i innspillene til stortingsmeldingen, at alle barn og unge må få anledning til å oppleve og delta i kunst og kultur gjennom oppveksten. Vi må som regjering, kommuner og fylker legge bedre til rette for et mangfold av tilbud og en bredere deltagelse.

Derfor tar vi en rekke grep.

Frem til nå har ikke tiltakene for å nå ut til nye grupper for deltagelse vært treffsikre nok. Vi mener at de som får tildelinger til barne- og ungdomskultur ikke bare må holde høy kvalitet på tilbudet, men at de også må jobbe mer aktivt for å nå ut til flere. Da tenker vi spesielt på de familiene som ikke kjenner og oppsøker tilbudene av seg selv.

Regjeringen vil sikre at alle barn, fra de er i småbarnsalderen, til de er ferdige med videregående opplæring, får tilgang til et mangfold av kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet, og at noen ser og setter pris på bakgrunnen, erfaringene og kunnskapen de har med seg. Det er grunnen til at vi i Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har skrevet denne meldingen sammen. Skal vi lykkes med det ambisiøse målet vi har satt oss, må utdanningssektoren og kultursektoren samarbeide tett.

Allerede finnes det massevis av gode kulturtilbud og fritidsaktiviteter rundt omkring i hele Norge.

Men vi tror at vi kan gjøre tilbudet enda bedre. Noe av det viktigste er at vi må bli bedre til å lytte. For det er ikke vi voksne som jobber på kontor som har fasiten på hvilke aktiviteter og hva slags kunst og kultur som er best for de unge. Vi vil legge til rette for at kulturinstitusjoner er i dialog med barn og unge når de utvikler sine tilbud.

Vi ønsker å utjevne forskjeller som kan skape barrierer for deltagelse. Vi satser derfor videre blant annet på tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv», som skal bidra til at flere barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg lager vi en handlingsplan om universell utforming der vi ser på hvordan vi kan gi barn og unge med funksjonsnedsettelse bedre tilgang til kunst- og kulturlokaler.

Vi ønsker også et større språklig mangfold.

Det vil vi få til gjennom å stimulere til flere samiske produksjoner, nasjonale minoritetsproduksjoner og produksjoner med bruk av nynorsk både i film, dataspill og i Den kulturelle skolesekken.

For å sikre at barn og unge i alle kriker og kroker av landet skal få et mangfold av erfaringer vil vi legge til rette for at barne- og ungdomskultur blir integrert i kommunal planlegging. Den kulturelle skolesekken skal være gratis og tilbys jevnlig over hele landet og elevene som mottar besøk skal være mer med i evaluering og utvikling av tilbudet.

Kulturskolen er et unikt tilbud til barn og unge.

Rundt omkring i landet har kommunene utviklet kulturskoletilbudet med utgangspunkt i lokale ressurser og behov, med et vidt spekter av aktiviteter. Vi skal verne om dette handlingsrommet som kommunene har, samtidig som vi er klare på kulturskolens rolle og formål. Regjeringens visjon for framtidens kulturskolen er «kulturskole for alle» og meldinga peker ut en retning for kulturskolen, uten å detaljstyre.

Vi vil at kulturskolen skal bli enda flinkere til å sørge for at ulike grupper barn og unge føler seg velkomne i kulturskolen og får et spennende tilbud. Vi ønsker at kulturskolen kan ha en rolle som lokalt ressurssenter og at den utnytter sitt potensial som integrerings- og inkluderingsarena.

Så er det slik at økonomi for mange er en barriere. Vi vil gå inn for å utrede hvordan barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon, skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser på offentlig finansierte kulturinstitusjoner, som teatre, museer og kunstutstillinger.

Opplæring og mestring er en viktig del av å vokse opp og vi er overbevist om at vi som samfunn er tjent med å øke anerkjennelsen for barne- og ungdomskultur. Denne meldingen gir et stort kunnskapsløft og legger føringer for hvordan fremtidens fordeling til barne- og ungdomskultur skal se ut. Målet er at vi skal bruke pengene så riktig som mulig, og med denne meldingen staker vi ut kursen.

Vi lover å fortsette med å ta de unge på alvor også i det videre arbeidet med å utvikle barne- og ungdomskulturen i Norge.