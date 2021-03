Verden har våknet: Her er årets beste debutant

– Oppmerksomheten har vært overveldende, den tok meg litt på senga, sa Karoline Brændjord til Dagsavisen i januar.

Da hadde hun fått glitrende kritikker for sin debut-diktsamling, «Jeg vil våkne til verden». Siden er hun tildelt Kritikerprisen, der alle landets litteraturanmeldere stemmer fram en vinner. Den eneste gangen tidligere der den har gått til en debutant, het debutanten Karl Ove Knausgård.

Vesaas’ debutantpris

I dag fikk Karoline Brændjord også Vesaas’ debutantpris, som hvert år blir delt ut til fjorårets beste unge skjønnlitterære forfatter.

– Det er kloke og modne dikt. Samtidig har forfatteren et forbløffende blikk for slående og uventede sammenstillinger. Dette er en debut som vitner om stort talent, lyrisk overskudd og forbløffende språklig kontroll. Derfor er det en glede å utnevne Karoline Brændjord til den femtisjuende vinneren av Tarjei Vesaas’ Debutantpris for lyrikksamlingen Jeg vil våkne til verden, skriver juryen.

De øvrige nominerte til debutantprisen, var Sarah Smith Ogunbona for «Globus», Malin Rønning for «Skabelon», Bruno Jovanovic for «Etter hvert vil øynene venne seg til mørket», og Simen K. Nielsen for «INCUNABULA»

