Fikk kjøreforbud for tjukke lag med snø på taket

BERGEN (Dagsavisen): Denne uken kom vinteren for alvor til Bergen, med store mengder snø over natten.

Trafikantene har sakte, men sikkert tilpasset seg kjøreforholdene, men ikke alle, viser kontrollen til Statens vegvesen onsdag.

Slapp kosting

På dagtid tok kontrollørene oppstilling i Os utenfor Bergen for å sjekke biler for blant annet fjerning av is og snø. Det endte med bruksforbud for fire biler.

– De hadde mye snø på taket, opplyser kontrolleder Steinar Atle Våmartveit.

Han forklarer hvorfor det var nødvendig med kjøreforbud.

– Fordi det er en fare for at snøen skal skli frem og ned over frontruten ved oppbremsing. Er det mye snø vil ikke vindusviskerne klare å få den bort og føreren har dermed ingen sikt fremover.

Dette er ikke godt nok. (Statens Vegvesen)

[ Tre skadd og fire pågrepet etter skytedrama ]

Sikret med dynetrekk

I tillegg til de fire taksnø-synderne, ble en sjåfør bøtelagt for dårlig skrapejobb.

– Politiet ga en fører forelegg på 2.800 kroner for ikke å ha fjernet is på front og sideruter før kjøringen startet. Det er viktig å ta seg tid til å fjerne snø og is, både på ruter, tak, panser og lys.

I den samme kontrollen ble også en bil stoppet med en diger eske stikkende ut fra bakluken. Lasten var ikke sikret med annet enn et dynetrekk, og sjåføren ble pålagt å sikre den forsvarlig før de fikk kjøre videre.

Sjåføren måtte gjøre en bedre innsats for å sikre denne pakken. (Statens Vegvesen)

[ Mener de ble lurt av telefonselger. Gikk konkurs. ]

[ Da Nav så at «Lars» hadde fått etterbetalt bostøtte stoppet de utbetalingene ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen