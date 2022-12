Tre skadd og to pågrepet etter masseslagsmål

Natt til onsdag fikk politiet flere telefoner om et pågående slagsmål i Bergen sentrum.

– Det ble meldt at en person skulle være utsatt for vold av flere personer på stedet. Innholdet i meldingene gjorde at politiet mistenkte at det kunne være brukt gjenstander i voldsutøvelsen, skriver operasjonsleder Eirik Loftesnes ved Vest politidistrikt i en pressemelding.

Patruljer og ambulanse ble sendt til stedet. Der fant de en mann og en kvinne som begge var skadet, men ved bevissthet.

Mens ambulansepersonell tok hånd om de to, lette politiet etter gjerningspersonene.

– To menn ble pågrepet like i nærheten og har status som siktet. En av de pågrepne fremsto som skadet, og var våken og bevisst. Han ble kjørt til Haukeland Universitetssykehus, skriver Loftesnes videre.

Åstedet i Hollendergaten ble sperret av, men politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner. Ifølge Loftesnes fremsto ikke voldshendelsen som rettet mot tilfeldige personer.

Etterforskning pågår, og en del av undersøkelsene er å avklare om det ble brukt våpen i slagsmålet.

