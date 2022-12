Snøkaos: Flesland stengt, strømbrudd på Bybanen og busser forsinket

BERGEN (Dagsavisen): I løpet av natten hadde det snødd minst 20 centimeter med snø, og byen var dekket av et tjukt lag med hvitt. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå, der det advares om vanskelige kjøreforhold, dårlig sikt og fare for at sårbare installasjoner og gjenstander kan kollapse under snømengdene.

Flesland lufthavn Bergen ble tirsdag morgen stengt på grunn av mye snø. Flyplassen vil være stengt til klokken 09.00. Snøen skaper også problemer i morgentrafikken.

Det opplyser pressevakt Ylva Celius Trulsen i Avinor Flesland til TV 2.

Ni innstilte fly

I første omgang ble flyavgangene utsatt til etter klokken 08.00. Senere tirsdag morgen ble dette utsatt til klokken 09.00. Oppfordringen til passasjerene er likevel å møte til normal tid.

– Passasjerene må følge de retningslinjene de får fra flyselskapene. Møt opp på flyplassen til normal tid, sier Trulsen.

Ni avganger fra Flesland er foreløpig innstilt.

Snøværet fører også til forsinkelser i helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen.

Busspassasjerer hopet seg opp på bussholdeplasser, mens de ventet på forsinkede busser. (Birthe Steen Hansen)

Glatte veier

I Øygarden skled en buss av veien tirsdag morgen. Den holdt lav hastighet, så ingen ble skadd.

– Det er snø og glatte føreforhold i morgentimene. Kjør forsiktig, er oppfordringen fra operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Kollektivselskapet Skyss melder om store trafikale problemer for deres busser.

– På grunn av store mengder snø og manglende brøyting flere plasser tirsdag morgen kan en regne med store forsinkelser på flere turer i Vestland, opplyser de, ifølge Bergensavisen.

Strømbrudd på Bybanen

Enkelte steder kan turer bli innstilt på kort varsel på grunn av manglende fremkommelighet.

I Bergen er bybanens linje 2 innstilt på hele strekningen mellom Kaigaten og Fyllingsdalen terminal på grunn av strømbrudd.

– Det er foreløpig ukjent hvor lenge linjen blir innstilt, ifølge pressekontakt Øivind Strømmen i Skyss.

Tirsdag morgen sto driftspersonell og høytrykkspylte skinnegangene til Bybanen.

Snøkaos i Bergen

